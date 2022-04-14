«Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI

«Барс груп» (дочерняя компания «Национального центра информатизации», входит в госкорпорацию «Ростех») обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI.

Alpha BI – полностью собственная разработка компании. Это полностью отечественный инструмент, предназначенный для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных.

В новой версии Alpha BI усовершенствован инструментарий регламентных отчетов и появилась опция формирования сложных отчетов в фоновом режиме. Оптимизирован сервис ETL, что позволяет эффективнее использовать оперативную память и сделать экспорт больших файлов более быстрым и стабильным. За счет поддержки специализированной аналитической СУБД была повышена производительность обработки запросов к данным.

Реализован переход на open source платформу .NET 5. Благодаря этому многие ETL-процессы стали работать в два раза быстрее, но при этом потребление памяти уменьшилось. Помимо этого, стали доступны новые инструменты диагностики работы приложения.

Обновление продиктовано в том числе трендом на импортозамещение и способствует повышению производительности системы, ускорению времени обработки больших данных и их анализу. В «Барс груп» считает, что Alpha BI органично вписывается в единую технологическую философию компании наряду с low-code-платформами, направленными на создание учетно-процессных систем (Barsup.net и Barsup.js) и сбор и консолидацию отчетности (Своды)».

Кроме того, в 2022 г. компании «Барс груп» и «Ост» договорились о сотрудничестве в области BI. В рамках этого взаимодействия была реализована интеграция технологической платформы Alpha BI и информационно-аналитической системы Analytic Workspace.

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«Сегодня, когда зарубежные разработчики уходят с рынка, импортозамещение в России получило мощный скачок развития, особенно в ИТ. Для российских производителей – это возможность заявить о себе, привлечь клиентов и модернизировать свои решения под современные реалии», – сказал директор компании «Ост» Айдар Хайруллин.

Основная функциональность Analytic Workspace направлена на интерактивную разведку данных без привлечения разработчиков. Благодаря консолидации усилий двух решений появилась возможность подключения к различным источникам данных и управления ими, настройки визуального оформления аналитического результата и интеграции его в стороннее приложение. Дополнительно в Analytic Workspace реализовано интегрированное пространство для обеспечения коммуникаций специалистов по работе с данными, в котором может работать как одна группа аналитиков, так и несколько. Еще одно конкурентное преимущество – использование широкого набора отечественных и open source компонентов, ставших стандартами при работе с большими данными (Big Data).

«Поддержка self-service аналитики, анализ больших объемов данных, работа с разными источниками и быстрое подключение к ним - эти функциональные возможности отвечают последним требованиям BI-рынка и успешно реализованы в Alpha BI и Analytic Workspace. Внедрение данных продуктов позволит Заказчикам самостоятельно проверять различные аналитические гипотезы и на их основе принимать эффективные управленческие решения, а также оставаться конкурентоспособными в быстро меняющихся условиях», – отметил заместитель генерального директора «Барс груп» Рустем Ибрагимов.