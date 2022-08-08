Мэр Йошкар-Олы посетил академию контента Yappy Truсk

7 августа мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY приехала в Йошкар-Олу. Масштабное мероприятие на Патриаршей площади на Набережной Брюгге с участием звезд собрало более 17 тысяч человек. В Yappy Truсk пришел и мэр города Евгений Маслов, который прямо на мероприятии зарегистрировался в приложении Yappy.

12-метровый Yappy Truсk весь день притягивал внимание жителей и гостей Йошка-Олы: внутри были организованы тематические зоны, где можно было снимать контент для своих соцсетей, посетителей встречали приглашенные знаменитости, с которыми гости снимали коллабы. За музыкальное сопровождение отвечали всеми любимые ST, Amirchik, TSOY и Стас Костюшкин, а также региональные исполнители IDA SINGER и DIMARBV.

За художественное оформление отвечал йошкар-олинский стрит-арт художник Biggie.K, прямо на празднике он создал полноценный граффити-холста с айдентикой Yappy. Диджейские сеты от Zaytcev и Orange8 зажигали посетителей с утра до вечера. Для любителей спорта прошли матчи по стритболу и работали скейтерские рампы.

Ведущий Yappy TV брал интервью у гостей мероприятия и артистов, а также в онлайн-формате освещал все происходящее на площадке в официальном телеграм-канале Yappy Truсk.

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Мобильная академия контента покорила уже не один город России. Первой остановкой в начале лета стала Казань. После Yappy Truсk побывал в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В общей сложности трак собрал несколько сотен тысяч человек.

Теперь посетители Yappy Truсk могут принять участие в конкурсе «Баттл городов». Для этого необходимо выложить видео из мобильной академии в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва).

У каждого пользователя соцсети есть возможность принести победу родному городу и попасть в специальную подборку лучших роликов. Победитель будет определен в конце лета.