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АВВ представила комплекты Direct Replacement для замены Emax/New Emax на Emax 2

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ABB предлагает новый способ обновления установленного программного и аппаратного обеспечения до уровня следующего поколения путем замены изношенных или устаревших деталей с сохранением оригинальной конфигурации установки и оборудования. Комплекты прошли испытания в лаборатории ABB SACE Division Lab и получили аккредитацию ACCREDIA. АВВ гарантирует безопасность и непрерывность эксплуатации.

SACE Emax 2 повышает эффективность электрических установок и устанавливает новые стандарты. Контроля: Ekip PowerController повышает энергоэффективность и сокращает потребление энергии. Совместимости: интеграция в системы со встроенными модулями передачи данных по разным протоколам: Modbus RS-485, Modbus TCP, Profibus, DeviceNet, EtherNet/IP, IEC61850, Bluethooth. Удобства использования: эффективность и простота. Измерения мощности с помощью усовершенствованных расцепителей Emax 2. Простоты эксплуатации: диагностика и установка с помощью программного обеспечения Ekip Connect. Автоматические уведомления о необходимости проведения технического обслуживания. Кроме того, Emax 2 совместим с системой ABB Ability EDCS для осуществления диагностического технического обслуживания.

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