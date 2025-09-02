Разделы

Телеком Цифровизация
|

Компания ДОК представила оборудование дуплексной связи 10GbE в диапазоне 60 ГГц для резервирования промышленного Wi-Fi

Петербургская компания ДОК, разрабатывающая системы беспроводной связи в миллиметровом диапазоне, представила новое решение — мультигигабитные беспроводные мосты «Мобибридж-V» для промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ДОК.

Новое оборудование работает в диапазоне 60 ГГц и предназначено для замены или организации резервных каналов связи для технологического оборудования. Такие каналы востребованы в случаях, когда использование промышленного Wi-Fi (5–6 ГГц) или мобильного интернета (GSM-модемы в компонентах АСУТП) ограничивается по соображениям безопасности, в т.ч. по указаниям МЧС при воздушной опасности. В таких случаях на заводах возникают проблемы с функционированием промышленных контроллеров Siemens, Bosch, Phoenix Contact и других вендоров ввиду отсутствия данных о телеметрии с промышленных установок.

В отличие от традиционных беспроводных технологий 60 ГГц, «Мобибридж-V» функционирует на уровне L1 (физического уровня OSI) и воспринимается производственными системами как обычный отрезок оптического кабеля. Это обеспечивает прозрачную совместимость с любыми протоколами и промышленными шинами, включая Profibus, без необходимости в маршрутизаторах или дополнительной настройке сетевого стека.

Фактически, «Мобибридж-V» переводит сегмент Profibus или Ethernet в радиорелейный канал, что открывает возможность гибко интегрировать беспроводные соединения в существующую инфраструктуру. Помимо Profibus, «Мобибридж-V» может использоваться для любых промышленных шин данных, включая EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, CAN/CANopen, Foundation Fieldbus, а также специализированных протоколов в транспорте и АСУТП.

На дальности до 100м между производственным оборудованием, «Мобибридж-V» обеспечивает широкополосную полнодуплексную связь на уровне 7 Гбит/c, и до 2.8 Гбит/c на дальности до 200 м. Дополнительный плюс диапазона 60 ГГц — он безлицензионный, не требует регистрации линий связи в Роскомнадзоре (Решение ГКРЧ РФ № 17-40-03).

В кейсе на одном из российских металлургических предприятий мостовой кран использовал Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц для передачи телеметрии. При периодическом отключения Wi-Fi по требованиям безопасности, оборудование оказывалось неработоспособным.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

Альтернативой стал канал связи на 60 ГГц. Благодаря прозрачной архитектуре на уровне L1 технологическое оборудование воспринимает беспроводной участок так же, как оптоволоконный кабель. Для контроллеров Profibus и других промышленных систем такое соединение полностью эквивалентно проводному.

Испытания показали, что радиоканал на 60 ГГц в формате «прозрачного кабеля» обеспечивает надежную работу крана внутри цеха и при этом сигнал не выходит за пределы помещения цеха, что дополнительно повышает информационную защищенность.

«В условиях растущих требований к безопасности, в том числе информационной, предприятиям необходимы каналы связи, которые сочетают надежность и совместимость с промышленными протоколами. Наше решение Мобибридж-V в диапазоне 60 ГГц обеспечивает именно это: прозрачный широкополосный дуплексный канал для любых промышленных сетей, от Profibus до современных Ethernet-систем», — сказал Алексей Саминский, генеральный директор компании ДОК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление проектами

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: