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«Техносерв» представил платформу промышленного интернета вещей Winnum

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв» и Winnum представили обновленную версию флагманской платформы – системы мониторинга производственного оборудования Winnum. Интегратор протестировал новые возможности версии Winnum Platform 4.2 в собственной лаборатории и готовится в ближайшее время провести обновление платформы у своих заказчиков.

Winnum –российская платформа для промышленного интернета вещей. Она позволяет осуществлять мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать технологические процессы, следить за ходом производства, тестировать новые алгоритмы и решения на реальных данных. Решение сокращает сроки, расходы и риски, связанные с внедрением новых бизнес-моделей, за счет использования интеллектуальной среды, включающей: защищенное облако, работающее с большими данными, модули для подключения любых устройств и изделий и платформу для запуска Web-приложений.

Ключевыми особенностями платформы являются высокая производительность, простота подключения устройств и безопасность работы с полученными большими данными, выбор взаимодействия любого уровня– от мониторинга до создания специализированных систем для автоматизированной оптимизации производственных процессов, гибкое управление изменениями, а также наличие набора готовых решений для различных отраслей и областей применения.

В обновленной версии Winnum Platform 4.2 основные нововведения касаются расширения аналитического функционала решения. Например, разработана и внедрена качественно новая аналитика по подсчету выполненных технологических операций и произведенных деталей. Также был усовершенствован функционал по расчету и отслеживанию экономических показателей: добавлены отчеты и аналитика по выработке и целевым показателям окупаемости оборудования. Кроме того, в новом релизе были обновлены и улучшены практически все отчеты (повышена скорость и точность обработки данных, расширен функционал), введены новые отчеты – по загрузке оборудования, по общей активной работе пользователей и т.д.

Новый релиз претерпел существенные изменения и на системном уровне: производительность платформы была значительно повышена за счет полностью обновленного собственного сервера приложений. Расширение линейки автоматически подключаемого оборудования с помощью новых специальных коннекторов было достигнуто благодаря опыту, полученному при реализации проектов с предприятиями разных отраслей. Кроме того, интерфейс платформы стал еще удобнее для пользователей: теперь главная страница Winnum Platform похожа на экран смартфона, на котором в первую очередь видны заданные приложения.

Также было обновлено отдельное приложение для планшетов операторов – Winnum Cockpit Professional для Winnum Pad. Был расширен функционал для ручного введения параметров состояния оборудования, программа усовершенствована и упрощена для удобства использованиями линейными работниками на производстве.

«Каждое новое внедрение платформы обогащает наш опыт и придает новый импульс к развитию. Мы глубже погружаемся в отраслевую специфику заказчиков и стремимся все точнее адаптировать свой продукт под специфические потребности и задачи каждого. И с каждым новым релизом платформа становится все более удобной и простой в использовании для широкого круга компаний. Поэтому сегодня любое предприятие, даже не имея в штате программистов, благодаря Winnum Platform 4.2 способна создавать собственные уникальные решения для своих изделий. Отмечу, что в обновленной версии платформы было сделано более 45 улучшений и добавлений», – сказал Александр Московченко, директор по развитию Winnum.

«При работе с промышленными предприятиями мы ориентируемся на потребности каждого и предлагаем оптимальные для его задач решения. Платформа Winnum создана отечественными разработчиками, поэтому среди ее преимуществ на только соответствие тренду на импортозамещение, но и глубокое понимание специфики российского производства, знание регуляторных и управленческих особенностей. Протестировав обновленную версию Winnum Platform 4.2, в ее полезном функционале я бы особенно выделил новые возможности интеллектуальной аналитики: теперь пользователям доступен функционал контроля использования инструмента и соблюдение технологии в привязке к экономическим KPI», – отметил Андрей Шуравин, директор центра отраслевой экспертизы ГК «Техносерв».

Подробнее о возможностях и функционале Winnum Platform 4.2 можно узнать 22 октября 2019 года в рамках online-презентации продукта.



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