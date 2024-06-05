Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Минфин ищет поставщика для выполнения огромного контракта по поставке оборудования на сумму 2,6 млрд руб. Целью контракта является модернизация работы их ГИС.



Миллиардная закупка

Как выяснил CNews, Министерство финансов России покупает отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК), СХД, сервера и ПО, с целью модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина, предназначенной для функционирования их информсистем. В планы Министерства входит создание выделенных защищенных контуров на базе отечественных технологий, что позволит снизить санкционные риски при эксплуатации информационных систем, аттестованных по требованиям защиты информации.

Планируется поднять вычислительную мощность оборудования, увеличить объем подсистемы хранения данных и улучшить ее резервное копирование. Под модернизацию попадут подсистемы антивирусной и криптографической защиты, межсетевого экранирования, мониторинга, регистрации и учета событий безопасности и обнаружения и предотвращения вторжений.

Тендер был опубликован 31 мая 2024 г. Заявки на конкурс будут приниматься до 17 июня, а поставщик будет выбран 19 июня того же года. Всего на модернизацию Минфин выделил 2,6 млрд руб.

Требования к ПАК

В техническом задании к тендеру Минфин указал требования для закупаемого оборудования. Так, программно-аппаратный комплекс виртуализации должен состоять из шести узлов управления, 28 вычислительных узлов, коммутаторов и монтажного шкафа.

Узлы управления и вычислительная должны иметь одинаковые характеристики и содержать в себе не менее двух 24 ядерных процессоров с базовой частотой 2,2 ГГц или более. Необходимо наличие минимум 384 ГБ оперативной памяти и аппаратного дискового контроллера, поддерживающего накопители с интерфейсами SATA 6 Гбит/c и SAS 12 Гбит/c. На борту должно быть установлено четыре или более SSD накопителя разных объемов — не менее 1,9 ТБ и не менее 400 ГБ.

В комплекте с ПАК виртуализации должны идти три системы хранения данных со следующими характеристиками: иметь не менее двух контроллеров, работающих в режиме Symmetric active-active, с внутренней кэш-памятью объемом не менее 512 ГБ, унифицированной для файлового и блочного доступа. Аппаратное разделение кэш-памяти для разных протоколов доступа (CIFS, NFS, iSCSI, Fibre-Channel) не допускается. Также необходимо обеспечивать тип подключаемых накопителей — твердотельные и дисковые, с возможностью установки не менее 574 SSD. Объем накопителей должен составлять не менее 153 ТБ, при этом объем каждого накопителя не должен превышать 3,84 ТБ, а также поддерживаться установка накопителей объемом не менее 30 ТБ каждый. Должна быть реализована защита данных, обеспечивающая их сохранность при одновременном выходе из строя до двух любых накопителей в одном пуле.

Необходимо обеспечить не менее 8 портов Ethernet скоростью не менее 25 Гбит/с каждый, возможность проводить замену накопителей в горячем режиме, а также наличие резервированных вентиляторов и источников питания с возможностью замены без остановки доступа к данным. Доступ ко всей емкости подсистемы данных должен быть обеспечен по протоколам для файлового доступа (NFS, CIFS) и по протоколам блочного доступа (iSCSI и Fibre Channel). Максимальный размер тома должен быть не менее 2500 ТБ.

В состав ПАК объектного хранения данных должны входить вычислительный узел балансировки — две шт., вычислительный узел хранения — пять шт., коммутатор управления ПАК объектного хранения данных одна шт., коммутатор интерконнекта ПАК объектного хранения данных — две шт., ПО ПАК объектного хранения данных — одна шт., монтажный шкаф.

Также должны входить коммутационные шнуры и оптические трансиверы для подключения вычислительных узлов к коммутаторам управления и интерконнекта. Подключение к коммутаторам интерконнекта должно быть отказоустойчивым. Вычислительный узел балансировки должен иметь не менее двух установленных процессоров, каждый с не менее 24 ядрами, базовой частотой не менее 2,2 ГГц, а также не менее 384 ГБ оперативной памяти. Также требуется аппаратный дисковый контроллер с поддержкой SATA 6 Гбит/c и SAS 12 Гбит/c, защитой кэш-памяти при потере питания, объемом кэш-памяти не менее 1 Гбайт. Накопители должны быть SSD с объемом не менее 1,9 ТБ и не менее 400 ГБ, в количестве не менее двух штук каждого типа.

Требования к серверам

Сервер должен быть стоечным и обеспечивать следующие требования: максимальное количество процессоров — не менее двух, количество занимаемых юнитов в стойке — не более двух, базовая частота каждого установленного процессора — не менее 2.4 ГГц, количество ядер каждого установленного процессора — не менее 24, объем кэш-памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора — не менее 16 МБ, суммарный объем установленной оперативной памяти — не менее 384 ГБ, количество установленных накопителей — не менее двух SSD с объемом каждого по 480 ГБ и 1920 ГБ.

ОС, обеспечивающая работу сервера должна находиться Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Должна включать в свой состав сертифицированные средства виртуализации, обеспечивающие доверенную загрузку виртуальных машин, контроль целостности, регистрацию событий, управление доступом и другие функции безопасности, резервное копирование виртуальных машин и идентификацию пользователей.

Требования к модернизации подсистем

Помимо вышеперечисленного, Минфин собирается модернизировать подсистемы защиты от несанкционированного доступа, криптографической защиты информации, антивирусной защиты, мониторинга, регистрации и учета событий безопасности, обнаружения и предотвращения вторжений, межсетевого экранирования. Для каждой подсистемы будет закупаться дополнительное оборудование и и ПО, при необходимости. Например, для подсистемы антивирусной защиты дополнительно закупят лицензии Kaspersky Anti Targeted Atack Platform на один год и сервер с двумя 24 ядерными процессорами.