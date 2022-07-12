Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров
Внедрение программно-определяемых систем хранения данных на базе отечественных компонентов является важным инструментом оптимизации ИТ-инфраструктур компаний в 2022 г. Новый релиз ПО Raidix Elbrus 5.2 дает заказчикам возможность внедрять отказоустойчивые и высокопроизводительные системы, снижая зависимость организаций от доступности компонентов зарубежного производства. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».
Рост эффективности работы СХД на базе Raidix Elbrus 5.2 связан с внедрением нового функционала, повышающего надежность и производительность. Ключевым отличием Raidix Elbrus 5.2 от предыдущей версии ПО является внедрение поддержки двухконтроллерной конфигурации системы, и, в частности, обеспечение возможности создания отказоустойчивых кластеров высокой производительности.
Также список уже поддерживаемых блочных протоколов (FibreChannel и iSCSI) пополнил протокол iSER, обеспечивающий более высокие показатели IOps и снижение задержек при передаче данных.
Как и в версии 5.1, в Raidix Elbrus 5.2 реализуется поддержка следующего функционала: возможность создания традиционных, гибридных и all-flash систем; поддержка файловых протоколов SMB/CIFS, NFS, FTP; поддержка платформ виртуализации VMware ESXi 7.0, KVM (Kernel-based Virtual Machine), Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE; поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 6, 7.3, 10, 50, 60, 70; упреждающая реконструкция; маскирование томов; сканирование и мониторинг состояния дисков; отправка уведомлений о состоянии системы; механизм обновления системы из веб-интерфейса; поддержка VAAI; частичная и упреждающая реконструкция; сканирование и мониторинг состояния дисков; поддержка «горячей замены» дисков.
В зависимости от условий лицензирования, пользователи систем на базе Raidix Elbrus смогут пользоваться базовой либо расширенной технической поддержкой на русском языке.
Таким образом, новый релиз Raidix Elbrus 5.2 позволяет еще более эффективно решать задачи, которые выполнялись с помощью прошлых версий ПО: внедрять СХД для обеспечения быстрой работы корпоративных приложений, обеспечения быстрой работы с медиаданными, в том числе в форматах 4K/8K, реализации функций резервного копирования и архивного хранения.
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«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. Raidix решает наукоемкие и бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и пост-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения.