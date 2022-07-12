Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров

Внедрение программно-определяемых систем хранения данных на базе отечественных компонентов является важным инструментом оптимизации ИТ-инфраструктур компаний в 2022 г. Новый релиз ПО Raidix Elbrus 5.2 дает заказчикам возможность внедрять отказоустойчивые и высокопроизводительные системы, снижая зависимость организаций от доступности компонентов зарубежного производства. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Рост эффективности работы СХД на базе Raidix Elbrus 5.2 связан с внедрением нового функционала, повышающего надежность и производительность. Ключевым отличием Raidix Elbrus 5.2 от предыдущей версии ПО является внедрение поддержки двухконтроллерной конфигурации системы, и, в частности, обеспечение возможности создания отказоустойчивых кластеров высокой производительности.

Также список уже поддерживаемых блочных протоколов (FibreChannel и iSCSI) пополнил протокол iSER, обеспечивающий более высокие показатели IOps и снижение задержек при передаче данных.

Как и в версии 5.1, в Raidix Elbrus 5.2 реализуется поддержка следующего функционала: возможность создания традиционных, гибридных и all-flash систем; поддержка файловых протоколов SMB/CIFS, NFS, FTP; поддержка платформ виртуализации VMware ESXi 7.0, KVM (Kernel-based Virtual Machine), Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE; поддержка уровней RAID 0, 1, 5, 6, 7.3, 10, 50, 60, 70; упреждающая реконструкция; маскирование томов; сканирование и мониторинг состояния дисков; отправка уведомлений о состоянии системы; механизм обновления системы из веб-интерфейса; поддержка VAAI; частичная и упреждающая реконструкция; сканирование и мониторинг состояния дисков; поддержка «горячей замены» дисков.

В зависимости от условий лицензирования, пользователи систем на базе Raidix Elbrus смогут пользоваться базовой либо расширенной технической поддержкой на русском языке.

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Таким образом, новый релиз Raidix Elbrus 5.2 позволяет еще более эффективно решать задачи, которые выполнялись с помощью прошлых версий ПО: внедрять СХД для обеспечения быстрой работы корпоративных приложений, обеспечения быстрой работы с медиаданными, в том числе в форматах 4K/8K, реализации функций резервного копирования и архивного хранения.

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«Рэйдикс» — российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных СХД. ПО Raidix работает на основе запатентованных инновационных технологий RAID-массива, разработанных в собственной лаборатории компании. Raidix решает наукоемкие и бизнес-задачи в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в сферах видеонаблюдения и пост-продакшн, высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, а также в рамках задач импортозамещения.