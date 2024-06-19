Разделы

Безопасность Пользователю
|

«Лаборатория Касперского» проверила 193 млн паролей на устойчивость к взлому: результат неутешительный

В июне 2024 г. «Лаборатория Касперского» проанализировала 193 млн паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнет-ресурсах, и выяснила, что почти половину из них (45%, или 87 млн) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Большинство проанализированных паролей могут быть легко скомпрометированы с помощью умных алгоритмов: для подбора 14% из них (27 млн) мошенникам понадобится не более часа, 8% (15 млн) — не более суток. Умные алгоритмы подбора умеют учитывать замену символов («e» на «3», «1» на «!», «a» на «@») и знают популярные комбинации (qwerty, 12345, asdfg). Только 23% (44 млн) комбинаций оказались достаточно стойкими: на их взлом ушло бы больше года.

Большинство проанализированных паролей (57%) содержат существующее словарное слово, что значительно снижает их устойчивость к взлому. Наиболее часто люди используют в качестве паролей имена (ahmed, nguyen, kumar, kevin, daniel), популярные слова (forever, love, google, hacker, gamer, password, admin, team), распространенные комбинации (qwerty12345, 12345).

Российский разработчик приступил к созданию продуктов класса API Security
Безопасность

«Для подбора паролей злоумышленникам не требуются глубокие знания или дорогостоящее оборудование. Вычислительные мощности можно арендовать в облачных сервисах, для этого не нужны большие бюджеты. Часто для кражи учетных данных мошенники используют специальные программы — инфостилеры. По данным исследования нашей команды, за последние пять лет с их помощью были скомпрометированы логины и пароли для входа на 443 тыс. сайтов по всему миру, а в зоне .ru таким же образом было украдено 2,5 млн пар логинов и паролей. Эффективным методом защиты учетных данных от таких атак остается использование менеджеров паролей. Такие приложения, во-первых, позволяют создавать наиболее стойкие к взлому, полностью случайные комбинации, а во-вторых обеспечивают их безопасное хранение», — сказала Юлия Новикова, руководитель сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании напоминают о правилах создания и хранения паролей: помнить длинные и уникальные пароли от всех используемых сервисов сложно, если же использовать менеджер паролей, запомнить достаточно только мастер-пароль; использовать разные пароли для каждого сервиса. В таком случае, даже если доступ к одному из аккаунтов будет украден, другие не будут скомпрометированы; парольные фразы будут более надежными, если использовать неожиданные слова, а если все же используются обычные слова, то можно расположить их в необычном порядке и убедиться, что они не связаны между собой. Существуют онлайн-сервисы, которые помогают проверить, достаточно ли надежен придуманный пароль; не включать в пароли личные данные, такие как дни рождения, имена членов семьи, клички домашних животных или свое собственное имя, такие комбинации злоумышленники «ломают» очень быстро; включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно. Хотя это и не имеет прямого отношения к надежности пароля, включение 2FA добавляет дополнительный уровень безопасности. Современные менеджеры паролей хранят ключи 2FA и защищают их с помощью новейших алгоритмов шифрования; использовать надежное защитное решение: оно оповестит, если произойдет утечка, и напомнит о необходимости поменять пароль.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Голоса умерших россиян хотят национализировать во благо общества. Родственников не спросят

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Россияне в большой опасности из-за любви к пиратскому ПО. Хакеры нашпиговали взломанные Windows и MS Office опасными вредоносами

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Создана идеальная схема взлома профилей на «Госуслугах». Защиты от нее не существует

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024