Кулишенко Алиса


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы 1
09.08.2024 Атака напрокат: в даркнете стоимость готовых ботнетов для массовых атак начинается от $99 1
24.01.2024 Специалисты Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружили в даркнете почти 3000 сообщений с обсуждением чат-ботов на основе нейросетей 1
11.04.2023 Вредоносные приложения для Google Play продают в даркнете за $20 тысяч 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кулишенко Алиса и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5210 3
Google LLC 12157 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13459 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8055 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3575 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6098 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1688 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7450 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2013 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3426 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17090 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9217 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8079 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1320 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5760 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2700 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 813 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5282 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3846 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1935 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5269 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25367 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 82 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 903 2
OpenAI - ChatGPT 480 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5063 1
Google Play - Google Store - Android Market 3406 1
Россия - РФ - Российская федерация 154640 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 547 3
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 82 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 211 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11344 1
