Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив») объявила об уверенном росте объема продаж и всех ключевых показателей. Согласно предварительной управленческой отчетности, объем продаж компании за 2021 г. составил 7,9 млрд руб., что на 28% превышает показатели 2020 г. Таким образом, успешно реализована трехлетняя стратегия, которая была ориентирована на увеличение продаж с 2019 по 2021 гг. в объеме 4–6–8 млрд руб. Рост клиентской базы в ключевом для компании сегменте крупных корпоративных клиентов составил 46%, а среднее число продуктов на одного клиента в данном сегменте выросло до трех. Валовая прибыль, по предварительным данным, выросла на 32%. Количество акционеров компании к концу января 2022 г. увеличилось в 15 раз.

«Сегодня российские компании подвергаются беспрецедентному количеству кибератак, и кибербезопасность ожидаемо стала одной из ключевых повесток в стране. Рост запросов на все наши продукты и сервисы обнаружения и отражения хакерских атак в последние 2–2,5 недели значительно превысил все наши ожидания: мы видим, что потребность в результативной безопасности сейчас велика как никогда — компании нацелены на получение гарантий невозможности атак с недопустимыми последствиями. Это в совокупности с массовым уходом зарубежных вендоров формирует огромный потенциал для роста отечественного рынка кибербезопасности в целом и Positive Technologies в частности», — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies.

В компании отмечают, что за последние 2–2,5 недели общее число обращений за сервисами защиты равно как минимум трети всех запросов прошлого года. По продуктам наибольшее число запросов приходится на оперативную поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall, что объяснимо в контексте того, что его можно очень быстро, экстренно развернуть, а его эффективность по защите периметра высока даже в случае атак более серьезных, нежели банальные DDoS-атаки. Второй по частоте запросов сейчас PT Network Attack Discovery — система анализа трафика, позволяющая очень точно выявлять хакерскую активность прямо в трафике. Третий по популярности — MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Кроме того, растут и запросы на песочницу PT Sandbox.

«При этом мы сейчас полностью независимы от импортных компонентов: еще в прошлом году мы перестроили все свои логистические цепочки и бизнес-процессы соответствующим образом, а 98% наших клиентов — российские компании, и у нас нет риска потери клиентов или выручки», — отметил Денис Баранов.

Последние семь лет компания ежегодно выводила на рынок один-два продукта, главная задача которых — не дать хакерам реализовать недопустимые события в ИТ-инфраструктуре бизнеса, отрасли или целого государства. Такая ориентированность на результат во многом определила востребованность продуктов компании на рынке. По итогам 2021 г. все ключевые технологические разработки компании продемонстрировали рост своей доли в итоговом бизнесовом показателе. Так, продажи MaxPatrol SIEM (системы выявления инцидентов ИБ в режиме реального времени) выросли на 46%, и по итогам года этот продукт вышел в лидеры, заняв треть от общего объема продаж компании. Столь же существенный рост показали PT Application Inspector (анализатор защищенности приложений) и PT Sandbox (песочница, предназначенная для риск-ориентированной защиты) — 46% и 41% соответственно. Наиболее впечатляющей динамикой отличается PT Network Attack Discovery (система глубокого анализа трафика), доля которой в общем обороте компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 74%. По оценкам компании, по итогам 2022 г. PT Network Attack Discovery потенциально войдет в тройку продуктов-лидеров по объему продаж наравне с MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM.

«У нас амбициозные планы на 2022 г.: кроме роста продаж всего нашего продуктового портфеля в целом, мы ожидаем, что ощутимое место на рынке займут и наши новые продукты, которые мы выпустили в прошлом году. В частности, речь о MaxPatrol VM (системе управления уязвимостями нового поколения) и PT XDR (решении, предназначенном для обнаружения киберугроз и реагирования на них), — сказал Максим Филиппов, директор по продажам и развитию бизнеса в России. — Обе новинки расширяют наш адресуемый рынок до 60–80 млрд руб. и имеют существенный потенциал роста: их монетизация в конкретные доли в обороте компании будет сравнима с показателями, которые в последние два года демонстрирует PT Network Attack Discovery, отличающийся взрывной динамикой в десятки процентов роста ежегодно».

Клиентский портфель компании по итогам 2021 г. получил большую диверсификацию, и лидерами с точки зрения востребованности продуктов и услуг компании стали предприятия топливно-энергетического комплекса (30%), государственные компании (26%), кредитно-финансовые и промышленные организации (13% и 12% соответственно). Борис Симис, заместитель генерального директора PT, сказал: «Общее количество клиентов в ключевом для нас крупном корпоративном сегменте выросло на 46%. За последние три года средний показатель количества продуктов на одного клиента вырос с двух до трех в среднем в сегменте крупных корпоративных клиентов. Мы рассчитываем, что с этого года в том числе и новые клиенты также увеличат число используемых продуктов, а в ближайшие два-три года общее число продуктов, которыми будет пользоваться одна компания-клиент, достигнет как минимум пяти».

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По итогам 2021 г. рост валовой прибыли компании опередил рост выручки по управленческой отчетности на 4% (32% против 28%) благодаря изменению структуры продаж. Так, в 2021 г. компания перевела непрофильную для себя деятельность по перепродаже оборудования в рамках ПАК (программно-аппаратных комплексов) на дистрибьюторов. В итоге, по сравнению с 2020 г., резко возросла рентабельность валовой прибыли, а потребность в заемных средствах на оборотный капитал — снизилась.

Одним из драйверов своего нелинейного роста в ближайшие годы в «Группе Позитив» считают изменение парадигмы отношения к кибербезопасности в России: бизнес на уровне ключевых людей все более осознанно подходит к кибербезопасности — их интересует конкретный результат. «Мы переосмыслили всю нашу технологическую линейку таким образом, чтобы она позволяла обнаружить и остановить хакера до того, как будет нанесен непоправимый ущерб компании. При этом сделать это можно полностью в автоматическом режиме. И в прошлом году мы доказали это, продемонстрировав работу MaxPatrol O2 — первого продукта из поколения наших новых метапродуктов», — отметил Борис Симис.

Другие возможности нелинейного роста компания видит в привлечении и мотивации талантливых представителей индустрии ИТ и ИБ, создании сплоченного сообщества единомышленников-совладельцев, которые понимают бизнес компании, высоко оценивают его перспективы и готовы вкладываться в его развитие. Фундаментом такого сообщества стали почти 1400 человек — практически все нынешние и часть бывших сотрудников компании, чей вклад в ее развитие и успех значителен, — получившие в качестве вознаграждения акции компании в конце 2021 г.

В декабре 2021 г. компания вышла на Московскую биржу. «Группа Позитив» стала первой публичной компанией из сегмента кибербезопасности в России, а размещение было проведено в режиме прямого листинга. Такой подход оправдал себя как с точки зрения быстрого формирования справедливой рыночной стоимости акций за счет спроса инвесторов, так и с точки зрения уменьшения волатильности акций после размещения.

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С начала торгов за неполные два месяца общее число акционеров компании выросло с 1391 до 22500. В составе акционеров ПАО «Группа Позитив» преимущественно розничные инвесторы. Объем торгов акциями компании с даты выхода на биржу составил более 1,5 млрд руб.