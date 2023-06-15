Продажи брендов — участников программы «Сделано в Москве» выросли на четверть

Более 2000 компаний объединяет программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве», стартовавшая в столице осенью 2022 г. С ее помощью столичные предприятия представляют свою продукцию на одноименной онлайн-платформе, специальных витринах крупнейших маркетплейсов России и знаковых офлайн-мероприятиях, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Благодаря различным инструментам поддержки предприниматели повышают узнаваемость своего бренда, расширяют аудиторию и увеличивают оборот. Продажи участников программы “Сделано в Москве” к маю выросли на четверть — на 26%», — рассказала Наталья Сергунина.

Один из ключевых форматов продвижения — размещение продукции столичных брендов на онлайн-платформе «Сделано в Москве». Сегодня площадка насчитывает больше 1,5 млн уникальных посетителей. Здесь представлено 12 тыс. товаров в 35 категориях: от одежды и аксессуаров до строительных материалов и оборудования. Пользователи могут познакомиться с производителями и поставщиками услуг, составить впечатление об ассортименте и перейти на сайт бренда для совершения покупки.

Брендированные витрины есть и на крупнейших российских маркетплейсах. На них уже можно найти свыше 1100 компаний — участниц программы и 1,5 млн товаров столичного производства. Общая сумма сделок превысила 36 млн руб.

Продвижение локальных брендов не ограничивается онлайн-площадками. Увидеть их продукцию можно в торговых центрах, на отраслевых форумах и городских мероприятиях, таких как Московская неделя интерьера и дизайна, маркеты Московской недели моды, оптовая ярмарка «Текстильлегпром», Geek Picnic, фестивали «Московская весна» и «Пасхальный дар». К примеру, в мае среднемесячный доход компаний, представивших свою продукцию на офлайн-площадках, увеличился на 22%.

Всего за один день работы бизнес-маркетов «Сделано в Москве», организованных совместно со Сбером, объем продаж 14 предприятий составил около 1,8 млн руб. Только молодой бренд товаров для дома продал продукции на 425 тыс. руб.

Еще один участник программы — производитель светильников — объединил офлайн- и онлайн-инструменты. За счет торговли на маркетплейсах и мероприятиях он увеличил выручку в 14 раз.

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Московский опыт продвижения локальных брендов оценили коллеги из регионов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) город подписал соглашения о сотрудничестве с Кировской областью и Республикой Коми. Столица поможет партнерам реализовать аналогичные проекты, в частности поделится техническими наработками по созданию региональной онлайн-платформы для местных производителей.

Курс на экспорт

Уже несколько лет московские товары за рубежом продвигаются под единым брендом Made in Moscow. Одноименная программа реализуется в столице с 2017 г. За это время на международных выставках были представлены свыше 1,5 тысячи столичных компаний. С ними познакомились потребители из Саудовской Аравии, Индии, ЮАР и других государств. Больше 1100 предприятий под единым брендом разместили продукцию и услуги на онлайн-витринах зарубежных маркетплейсов, в том числе в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и странах СНГ. Благодаря такой поддержке сумма заключенных предпринимателями контрактов уже превысила 11 млрд руб.

Программа помогает столичному бизнесу находить новых партнеров, подписывать экспортные контракты, увеличивать объемы продаж на внешних рынках и знакомить со своими брендами иностранных потребителей.

Все затраты на участие в выставках берет на себя Московский экспортный центр. На его сайте можно подать заявку на одно из интересующих событий. Например, China International Fashion Fair (CHIC) (для представителей модной индустрии) в Шанхае, Film Bazaar (для кинокомпаний) на Гоа, Gitex (для ИТ-компаний) в Дубае и др.

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«С учетом обстановки на внешних рынках город переориентировался на работу с дружественными странами. В этом году компании из разных отраслей — от технологического сектора до производства продуктов питания — представят свои товары на выставках в Индии, Саудовской Аравии, Вьетнаме и других государствах-партнерах», — отметила Наталья Сергунина.