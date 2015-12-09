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Lucasfilm Games Full Throttle Компьютерная игра (квест)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2015 Вспомним Lucas Arts и мотоциклы! 1
05.08.2014 Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS 1
05.04.2013 Disney завершил историю LucasArts 1
20.03.2006 Софт для КПК: лучшие игры для Palm и PocketPC 1
17.09.1999 Составлен рейтинг 10 самых-самых героев компьютерных игр 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Lucasfilm Games и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 774 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 195 1
МТС Эльф 20 1
Revolution Software 5 1
Square Enix 215 1
Amanita Design 5 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
Walt Disney Company 650 1
Kickstarter 138 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6488 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24891 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4926 1
FDD - Floppy Disk Drive - НГМД - Накопитель на гибких магнитных дисках - Дискета - Флоппи-диск - Флоппи-дисковод 192 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5921 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 733 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 197 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2091 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 1
PC game - Tower Defense - Башенная защита 7 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 399 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1523 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7644 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1556 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2038 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4209 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 160 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nintendo Game Boy 116 1
Dell Axim PDA 59 1
Sony Japan Studio - Echochrome 4 1
Apple iOS 8668 1
Apple - App Store 3155 1
Lucas George - Лукас Джордж 37 1
Беляев Дмитрий 32 1
Тарасов Роберт 1 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Земля - планета Солнечной системы 10924 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13881 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55162 1
Ирландия - Республика 1056 1
Великобритания - Шотландия 342 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Испания - Королевство 3856 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3147 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7740 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11792 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2794 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22134 1
Английский язык 7089 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6908 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 642 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1404 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1909 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1843 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4629 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1522 1
Gamespot 38 1
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