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Lucasfilm Games Full Throttle Компьютерная игра (квест)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.12.2015
|Вспомним Lucas Arts и мотоциклы! 1
|05.08.2014
|Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS 1
|05.04.2013
|Disney завершил историю LucasArts 1
|20.03.2006
|Софт для КПК: лучшие игры для Palm и PocketPC 1
|17.09.1999
|Составлен рейтинг 10 самых-самых героев компьютерных игр 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Lucasfilm Games и организации, системы, технологии, персоны:
|Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 774 1
|Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 195 1
|МТС Эльф 20 1
|Revolution Software 5 1
|Square Enix 215 1
|Amanita Design 5 1
|Lucas George - Лукас Джордж 37 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Тарасов Роберт 1 1
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.