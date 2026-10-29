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Санаторий имени Цюрупы

СОБЫТИЯ

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29.10.2026 «МегаФон» расширил покрытие в Лискинском районе Воронежской области 1
31.05.2013 МТС улучшила качество связи в популярных местах летнего отдыха жителей Центральной России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Санаторий имени Цюрупы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
МТС Центр макрорегион 64 1
МегаФон 11050 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 247 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 1 1
Этномир - культурно-образовательный туристический центр 1 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 23 1
Есенин Сергей 18 1
Рылов Дмитрий 58 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 985 2
Россия - ЦФО - Курская область 788 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1763 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 670 1
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Москва - ЦАО - Центральный административный округ 190 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Вольгинский 5 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Лискинский район - Лиски - Дивногорье 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 801 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1565 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 308 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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