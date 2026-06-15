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Ricoh EZ

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж 1
16.02.2022 Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H 1
16.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
16.07.2019 Интеллектуальная поддержка МФУ сокращает расходы на эксплуатацию 1
03.07.2019 Как выбрать МФУ в цифровую эпоху 1
20.01.2017 Обзор планшета ACER Iconia Tab 10 A3-A40. Мультимедиа-комбайн 1
03.08.2016 Обзор планшета Acer Predator 8: охота на геймеров 1
02.06.2016 IBM упростит модернизацию приложений на мэйнфреймах с покупкой EZSource 1
27.08.2015 Снова успех: представлена фотокамера Olympus E-M10 Mark II 1
15.12.2014 TSC Auto ID представила новую серию настольных принтеров штрих-кодов TX200 1
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 1
06.07.2012 Iomega представила новый EZ Media & Backup Center для хранения и обмена файлами 1
16.05.2012 Epam предложит решения для управления веб-контентом на основе ПО с открытым кодом от eZ Systems 1
21.09.2010 Elite Screens выпустила проекционный экран с качеством HDTV 1
31.05.2010 Мобильные кондиционеры активно вытесняют сплит-системы 1
21.01.2009 LG представляет Full HD-монитор c соотношением сторон 16:9 1
28.04.2007 XCOR Aerospace разработает суборбитальный пилотируемый корабль для ВВС США 1
11.10.2005 Фото дня: пульт управления живой собакой 1
05.10.2005 "Формула 1" скоро "взлетит на воздух" 1
06.04.2004 SMC Networks ускорил оборудование стандарта 802.11g 1
23.03.2004 SMC Networks представил новый USB-адаптер для WLAN 1
11.03.2004 SMC Networks представил многорежимный адаптер EZ Connect SMC2870W 1
06.02.2004 SMC Networks представил беспроводный ресивер 1
06.02.2004 EZ Player - MP3-плеер "пять в одном" от Traxdata 1
21.01.2004 "Зеленые" - против одноразовых DVD 1
26.11.2003 SMC Networks представил первый продукт новой EZ-Stream 1
07.03.2003 В России начата продажа мониторов линейки LG FLATRON ez 1
03.03.2003 SMC Networks начала выпуск устройств семейства EZ Connect Turbo 1
03.09.2002 Две новые модели беспроводного принт-сервера SMC расширят возможности сетевого принтера 1
13.06.2002 Самодельный реактивный самолет примет участие в авиашоу 1
13.06.2002 Самодельный реактивный самолет примет участие в авиашоу 1
21.05.2002 Спасение утопающих в Японии - дело рук мобильной услуги "Helpnet Mobile" от KDDI 1
19.09.2000 Цифровые камеры дешевле $100 стали популярными в Японии 1
20.10.1999 Motorola выпустила новую модель процессора Dragonball, "сердца" компьютеров Palm, который поддерживает работу с 256 -цветными ЖК дисплеями 1
07.06.1999 Motorola предложила маршрутизатор Vanguard EZ 1
07.06.1999 SMC Europe выпустила модели двухскоростных концентраторов EZ Hub 10/100 с 8 и 16 портами 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Ricoh EZ и организации, системы, технологии, персоны:

Accton Technology - SMC Networks 26 7
Google LLC 12572 3
LG Electronics 3721 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 80 3
Acer Group - Acer Inc 2749 2
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 2
Dropbox 525 2
Application Site 2 1
Gameloft 52 1
Box inc - box.com - box.net 370 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 786 1
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Motorola Inc 1155 1
Rolsen Electronics 80 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Siemens AG - Siemens Group 2660 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Samsung Electronics 10973 1
Ростелеком 10805 1
Apple Inc 13033 1
Meta Platforms - Facebook 4601 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Toshiba Corporation 2976 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2366 1
Philips 2094 1
MediaTek - Ralink 590 1
Lenovo Motorola 3558 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Olympus 474 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 76 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 221 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
XCOR Aerospace 15 4
XCOR Aerospace - EZ-Rocket - ракетоплан 7 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Miele - Миле 139 1
Hansa - Ханса 114 1
Sojitz - Nissho Iwai Corporation - Nisshō Iwai Kabushiki-gaisha - Nichimen Corporation 14 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
eBay Inc 1637 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2377 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1663 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10684 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13361 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6796 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3863 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10529 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17757 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10211 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6247 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26439 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16874 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10081 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6600 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10543 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6365 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18170 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2765 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9752 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21338 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3868 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6427 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22313 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27910 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4361 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23998 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2732 3
USB Type-A - USB-A 684 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3113 2
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 140 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4511 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4720 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2311 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2992 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4753 2
Ricoh RemoteConnect Support Tool 2 2
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 177 2
Microsoft Windows 98 452 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Google Android 15112 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3518 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 142 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 187 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 137 1
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 52 1
IBM API Connect 10 1
Ricoh Intelligent Support 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5215 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Ricoh Always Current Technology 2 1
Samsung - серия холодильников 44 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 187 1
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 32 1
Samsung SVR-диктофон 463 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 446 1
Hansa FK, FZ - холодильник, морозильник 5 1
Miele KFN - холодильник 3 1
LG GA - серия холодильников 2 1
VanguardMS - Vanguard - серия маршрутизаторов 13 1
Acer Iconia 105 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 22 1
Wargaming - World of Tanks Blitz - WOT Blitz 36 1
Apple - macOS Time Machine 77 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
LG ez Zooming 6 1
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 1
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 1
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 10 1
Lenovo EMC - Iomega Link 3 1
Lenovo EMC - Iomega Active Folders 1 1
Титов Сергей 6 1
Галухин Роман 5 1
Ульянов Иван 3 1
Lyashok Alex - Ляшок Алекс 2 1
Diamandis Peter - Диамандис Питер 7 1
Горпинченко Роман 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 9
США - Калифорния 4803 4
США - Мохаве (пустыня) 53 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54287 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 2
Европа 24877 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47141 2
Земля - планета Солнечной системы 10823 2
Япония 13739 2
США - Нью-Мексико 248 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4176 1
Южная Корея - Республика 6999 1
Норвегия - Королевство 1851 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8453 1
Израиль 2831 1
Германия - Федеративная Республика 13109 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14738 1
Испания - Королевство 3813 1
Испания - Каталония - Барселона 751 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 313 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 257 1
США - Техас - Остин 183 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12129 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52803 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3269 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26908 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6088 3
Число Маха - скорость 61 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8739 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7275 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5445 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3100 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6043 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15775 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1055 1
Английский язык 6983 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Ergonomics - Эргономика 1735 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33212 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5516 1
Энергетика - Energy - Energetically 5757 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 958 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 719 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 638 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 182 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3408 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1443 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 579 1
Йена - денежная единица Японии 501 1
Литий - Lithium - химический элемент 637 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 554 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 311 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 628 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 345 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5589 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7665 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
Japan Today 47 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8503 1
Markets&Markets Research 113 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
MIPS Securika 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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