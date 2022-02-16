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Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H

Ассортимент IP-видеорегистраторов Dahua Technology бюджетной линейки EZ-IP пополнился 16-канальной моделью EZ-NVR1C16HS/H. Она поддерживает максимальное количество IP-каналов среди видеорегистраторов EZ-IP и полный набор кодеков, включающий как стандартные H.265 и H.264, так и оптимизированные H.265+ и H.264+, которые обеспечивают более высокий уровень сжатия без потери качества.

Новинка предполагает подключение до 16 IP-видеокамер с максимальным разрешением 4K, которое в 4 раза выше, чем HD 1080p, ставшее стандартом де-факто у современных видеокамер. Разрешение 4K предлагает исключительно высокое качество и детализацию изображения, обеспечивая высокую четкость при увеличении записанного и живого изображения.

Вместе с тем для экономичной записи видеопотоков такого высокого разрешения требуется эффективное сжатие, которое обеспечивают оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+. Новый IP-видеорегистратор поддерживает декодирование собственных оптимизированных кодеков Dahua, а также работу с интеллектуальным детектором движения SMD Plus, реализованном на базе IP-видеокамер. Он умеет эффективно классифицировать такие объекты как люди и автомобили и благодаря этому отфильтровывает ложные тревоги, вызванные другими объектами.

Для хранения видеозаписей поддерживается один жесткий диск SATA 3.0 объемом до 10 ТБ, а для просмотра видеозаписей высокого разрешения 4K мощности встроенного процессора хватает для декодирования 1 канала со скоростью 25 к/с (либо 4 каналов с разрешением HD 1080p со скоростью 25 к/с).

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IP- видеорегистратор EZ-IP-NVR1C16HS/H

IP-видеорегистраторы EZ-IP отличаются доступной ценой, простотой в установке и эксплуатации и идеально подходят для разнообразных сценариев применения, например для обеспечения безопасности квартир, небольших магазинов, складов, а также в образовательной и финансовой сфере. Они совместимы со множеством IP-видеокамер сторонних производителей через протокол ONVIF 2.4.

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