Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете

Искусственный интеллект может вычислять сложнопредсказуемую траекторию гиперзвуковых ракет, тем самым предоставляя средствам ПВО возможность их сбивать на подлёте.

Предсказание непредсказуемой траектории

В Китае разработан искусственный интеллект, который, как утверждают его создатели, способен прогнозировать траекторию полёта гиперзвуковых ракет, позволяя - по крайней мере, в теории - запускать средства перехвата.

В апреле в «Журнале астронавтики», реферируемом научном издании, которые издаёт Китайское общество астронавтики, вышла статья за авторством сотрудников Академии средств раннего предупреждения ВВС Китая в Ухани; авторы статьи утверждают, что разработали ИИ, способный вычислять наиболее вероятную траекторию полёта гиперзвуковой ракеты на финальном участке подлёта. Прогноз делается на основе данных о ней на начальных стадиях полёта.

Одна из ключевых особенностей гиперзвукового оружия, затрудняющего борьбу с ней, - это возможность совершать манёвры с использованием аэродинамических сил: траектория полёта такой ракеты может быть труднопредсказуемой, а вкупе с огромной скоростью, даже автоматизированные системы перехвата могут оказываться бесполезными.

Проектируемая американская гиперзвуковая ракета X-51A

Тем не менее, законы физики никто не отменял, и уже в силу этого траекторию гиперзвукового оружия можно вычислить.

15 секунд на обычном ноутбуке

Как утверждают разработчики ИИ, он способен давать весьма точные прогнозы за 15 секунд, причём для его работы не требуются какие-то сверхмощные системы, - ИИ работает на обычном ноутбуке.

Симуляции показали, что ИИ сохраняет эффективность против оружия, перемещающегося со скоростью 12 Махов, то есть, в 12 раз быстрее скорости звука.

В общем и целом, говорят исследователи, средства ПВО могут определять траекторию перехвата гиперзвуковой ракеты с трёхминутным упреждением.

Ключевой проблемой в расчёте траектории гиперзвукового оружия является обилие «шума» - мусорных данных, которые системы раннего предупреждения собирают при отслеживании взлетевшей ракеты.

Обработка этого шума как полезных данных может потребовать колоссальных объёмов вычислений; в связи с этим исследователи разработали алгоритм глубинного обучения, который способен отфильтровывать «шум», определять полезные данные и, в конечном счёте, имитировать работу человеческого мозга, фокусируясь только на том, что действительно имеет значение.

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Не Китаем единым

В США также разрабатываются средства борьбы с гиперзвуковым оружием на основе ИИ. Как говорят военные эксперты, искусственный интеллект - единственное рабочее средство для повышения скорости реагирования и снижения вероятности человеческих ошибок в противодействии современному высокоскоростному оружию.

Сегодняшние средства ПВО могут работать в частично автономном режиме: например, американскую Aegis можно запрограммировать на реагирование на определённые параметры приближающихся объектов, и если система обнаруживает совпадение с этими параметрами, выпускается боезаряд.

Однако с маневрирующими гиперзвуковыми ракетами такие системы не справятся, - по крайней мере, без хорошо подготовленного оператора - человека или без использования искусственного интеллекта.

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«ИИ неизбежно станет частью систем вооружений будущего, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - ИИ не устаёт, не поддаётся психологическому воздействию, не может зазеваться, и однозначно действует быстрее человека. Кроме того, множественные системы ПВО на базе ИИ легко можно объединить в одну сеть и тем самым обеспечить скоординированное покрытие для больших территорий. Однако, ИИ в сфере вооружений требует жёсткого контроля со стороны людей, в противном случае последствия могут быть апокалиптическими. В идеале необходимы международные конвенции о применении ИИ в оборонной сфере, но в обозримом будущем таких документов ожидать не приходится».

В то время как 12 Махов - предельная скорость срабатывания разработанного в Китае ИИ; достаточно много, однако уже сегодня в Китае же разрабатываются гиперзвуковые системы вооружений, где скорость полёта ракеты может достигать 30 Махов. В других странах также ведутся разработки ракетной техники, перемещающейся со скоростью 17-20 Махов и более того.