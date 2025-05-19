Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта

Российский дизайн-центр НИИМА «Прогресс» опоздал со сдачей работ по освоению серийного производства аналога американской микросхемы более чем на три года. Теперь Минпромторг требует с исполнителя более 200 млн руб. неустойки, что почти достигает самой суммы контракта на создание чипа.

«Прогресс» опоздал

Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика микроэлектроники НИИМА «Прогресс» штраф в размере 210,4 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта более чем на три года. Это следует из карточки контракта, опубликованной на портале госзакупок.

НИИМА «Прогресс» должен был в рамках госконтракта выполнить ОКР «Разработка и освоение серийного производства универсального приемо-передающего модуля диапазона 0,1–6,0 ГГц», под шифром «Многоцветник-63».

Согласно претензии Минпромторга от 7 апреля 2025 г., НИИМА «Прогресс» обязан был сдать второй этап работ до 20 ноября 2021 г., а третий — к 20 октября 2023 г. Однако по состоянию на 31 марта 2025 г. этого сделано не было.

Просрочка по второму этапу составила 1227 дней (пени 147,1 млн руб.), а по третьему — 528 дней с начисленной пеней 63,3 млн руб. Таким образом, сумма пеней в размере 210,4 млн руб. приближается к сумме госконтракта (240 млн руб.).

Суть работ

Госконтракт должен был быть выполнен в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Изображение от freepik НИИМА «Прогресс» просрочила 1277 дней сдачи работ по чипу

Работы должны быть исполнены до 20 октября 2022 г.

Ко второму этапу работ относилось изготовление опытных образцов в одном комплекте и к третьему — проведение предварительных испытаний.

Разрабатываемые изделия по основным параметрам должны были соответствовать AD9361 и AD9364 (ф. Analog Devices Inc., США), следует из технической документации. Прямые аналоги отечественного производства отсутствуют.

Для чего микросхемы

«Микросхема AD9361 — это сравнительно мощный RF-трансивер, который давно стал де-факто стандартом на рынке SDR и программируемых радиосистем, — пояснил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — У него широкая полоса пропускания, поддержка двухканального MIMO и возможности программируемости».

«Сейчас уже можно говорить о том, что этот чип устарел, но его все еще используют в образовательных проектах и для прототипирования, — поясняет Бойко. — Выпускают его по зрелым техпроцессам (90 или 65 нанометров), но совсем простым его производство не назовешь, поскольку этот чип работает с аналоговыми и смешанными сигналами, поэтому используется не обычный CMOS процесс, а специальный SiGe-BiCMOS гибридный процесс».

AD9364 — это упрощенная версия 9361, программируемый RF-трансивер с прямым преобразованием для использования в приложениях SISO. Производится по тем же процессам и технологиям.

AD9361 вышел в 2013 г., на первых порах стоил $200-300, постепенно цена снизилась в два-три раза. У чипа давно есть аналоги, их выпускают американские и китайские компании, заключил Бойко.

Чем занимается НИИМА «Прогресс»

НИИМА «Прогресс» на своем официальном сайте называется себя лидером российской микроэлектроники. Предприятие основано в 1987 г. на базе подразделений НИИ «Автоматика» и ЦНИТИ как центр автоматизированного проектирования специализированных СБИС Министерства промышленности средств связи СССР.

НИИМА «Прогресс» проектирует СБИС «Система на Кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр.

Институт первым в России освоил разработку и проектирование СБИС на основе современных субмикронных технологий. Одним из первых в России выполнял заказы на проектирование СБИС для таких мировых лидеров, как Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star, SGS Tompson и др.

СБИС предприятия применяются в модемах спутниковой связи, радиолокации, спутниковой навигации, подвижной радиотелефонной связи, внутризоновых и магистральных сетях связи.