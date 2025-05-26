В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter

Социальная сеть X работала без серьезных сбоев, тогда как утром 24 мая 2025 г. доступ к ИТ-сервису был полностью или частично потерян для многих пользователей. На одном из официальных аккаунтов X признали наличие проблем и объяснили их причину сбоем в работе дата-центра из-за пожара.

Сбой в работе

В серверной социальной сети X 24 мая 2025 г. произошел сбой из-за пожара, пишет Wired. Пользователи ряда стран пожаловались на сбои в работе X.

По данным Downdetector, 69% пользователей жаловались на работу сайта X, 24% отметили сбои в работе мобильного приложения, еще 8% испытывали трудности с подключением к серверам. Сбои фиксируются в США, Франции, Японии и других странах. Отмечается, что в США о неполадках сообщили почти 26 тыс. пользователей.

X (бывший Twitter) — американский ИТ-сервис микроблогов и социальная сеть, в которой пользователи публикуют сообщения и взаимодействуют с ними, как писал CNews. В марте 2025 г. сообщалось, что Илон Маск (Elon Musk) продал X своей компании хAI, которая занимается разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В официальном аккаунте технической поддержки X подтвердили, что причина — авария в одном из дата-центров, и специалисты уже заняты ее устранением. Согласно данным Wired, в дата-центре в Хиллсборо, арендуемом Илоном Маском, действительно произошел пожар.

Unsplash - Marten Bjork Пользователи соцсети X столкнулись с серьезными техническими проблемами из-за пожара в дата-центре

Несколько источников сообщили изданию Wired, что пожар вспыхнул 24 марта утром в центре обработки данных (ЦОД) PDX11, который владелец X Илон Маск арендует у Digital Realty, одного из крупнейших разработчиков ЦОДов. Пожарные прибыли на место происшествия около 10:21 утра по тихоокеанскому времени. Они выяснили, что загорелись аккумуляторы. Неясно, являются ли они литий-ионными или свинцово-кислотными с клапанным регулированием (VLRA).

ЦОД или дата-центр — здание (или комплекс зданий), предназначенное для размещения серверного и сетевого оборудования с последующим подключением клиентов к интернету.

Хоть на 26 мая пожар в дата-центре был локализован и не распространился на другие части здания. По словам представителя спасательной службы Хиллсборо, помещение было сильно задымлено, и пожарные оставались на месте происшествия до обеда 22 мая. Точное время ликвидации возгорания остается неизвестным. На момент подготовки материала 26 мая сбои продолжаются, однако количество жалоб постепенно снижается.

Масштабные сбои

10 марта 2025 г. X подверглась масштабной кибератаке, к которой причастны большая, скоординированная группа и/или страна, заявил Маск. В работе X продолжаются сбои. Наибольшее количество жалоб (около 42 тыс.) поступило из США. Также проблемы испытывали пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран.

Согласно данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на проблемы с X утром 10 марта (с 12:35 до 13:30 по Москве). Затем сообщения о сбоях появились вновь. Больше половины пользователей (58%) жалуются на работу приложения X, около трети (31%) — на проблемы с десктопной версией, еще 11% — на трудности с подключением к серверу.

Блокировка соцсети

В России X заблокирована с начала марта 2022 г. Условием разблокировки в Кремле называли соблюдение требований российского законодательства.

В начале марта 2022 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировал Х по решению Генеральной прокуратуры (Генпрокуратуры) России от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в Правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.

6 февраля 2025 г. глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала о том, что государство может пересмотреть решение об ограничении работы X, поскольку политика ресурса сильно изменилась. По словам Мизулиной, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры.

Аудитория сервиса

В 2024 г. пользовательская аудитория сервиса микроблогов X продолжает сокращаться, утверждается в свежих данных независимых аналитических компаний, на которые.

По данным Sensor Tower, в феврале 2024 г. количество ежедневных активных мобильных пользователей X в США составляло 27 млн человек, что на 18% ниже, чем за аналогичный период в 2023 г. С ноября 2023 г. пользовательская база ИТ-платформы либо не растет, либо вовсе сокращается каждый месяц, отмечают аналитики. С осени 2024 г. количество пользователей мобильного приложения X сократилось на 23%. Если говорить о мировых показателях, то количество ежедневных активных пользователей у ИТ-платформы сократилось до 174 млн человек, что на 15% меньше по сравнению с показателем 2023 г.

По данным Х, социальная сеть Х насчитала 250 млн ежедневных активных пользователей мобильного приложения по всему миру на ноябрь 2024 г. На фоне снижения количества активных пользователей X аудитория растет у ее конкурентов. Например, пользовательская база Snapchat выросла на 8,8%, у Instagram* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) на 5,3%, у Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) на 1,5%, а у TikTok на 0,5%, отмечается в данных Sensor Tower.

*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).