Комиссия Госдумы по развитию организаций ОПК представит блок предложений в Правительство

Комиссия Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, члены Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, возглавляющие экспертные советы при Комиссии, обсудили приоритетные задачи в части законодательного обеспечения устойчивого развития национальной экономики и предложения в Правительство РФ, подготовленные в рамках заседаний международного форума «Армия – 2020».

Усилия Комиссии, ее экспертных структур сосредоточены на законодательных инициативах в сфере диверсификации оборонных предприятий в рамках выполнения поручений Президента РФ. «Трансформация законодательства касается законопроектов о ценовых преференциях, об авансировании, об обеспечении контрактов, о закупке у предприятий ОПК российской продукции, как у единственного поставщика. Историческое значение имеют законопроекты по квотированию закупок отечественной продукции. Критически важно, чтобы наша промышленность могла воспользоваться преференциями, который дает закон о квотировании», – сообщил глава Комиссии, президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев.

В рамках деловой программы форума «Армия – 2020» Лига совместно с СоюзМаш провели 12 мероприятий в форме круглых столов и заседаний экспертных советов Госдумы РФ, участниками которых стали около 600 человек, включая руководителей и генеральных конструкторов ведущих предприятий ОПК России, представителей профильных министерств и ведомств, банков и научных центров. Эксперты ОПК обсудили создание дополнительных условий для увеличения доли закупок отечественной продукции при реализации национальных проектов с целью поддержки выпуска высокотехнологичной продукции.

«По итогам обсуждения с производителями и заказчиками промышленной продукции ключевых задач по диверсификации ОПК Комиссией сформулированы предложения в адрес Председателя Правительства Российской Федерации по совершенствованию действующего законодательства», – сказал В.Гутенев.

Среди инициатив: введение ценовой преференции, побуждающей увеличивать уровень локализации и использования российской ЭКБ; нормативное закрепление требований по обязательному или преимущественному использованию отечественного оборудования и программного обеспечения на объектах критической инфраструктуры; разработка мер государственной поддержки в части стимулирования спроса на гражданские воздушные суда российского производства; введение новых требований по сертификации и лицензированию российскими надзорными органами существующей высокотехнологичной и перспективной гражданской морской техники (к которой в настоящее время заказчиками применяются требования иностранных регулирующих организаций); установление обязательного требования для подрядчиков, которые выполняют работы и услуги по госконтрактам, по наличию в их парке минимальной доли российской техники по каждой номенклатурной позиции.

Далее по повестке дня выступили Дмитрий Шугаев (вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель Экспертного совета по военно-техническому сотрудничеству, директор ФСВТС), Константин Долгов (заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике), Александр Згруев (заместитель директора Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ), Анна Лаврентьева (старший вице-президент АКБ «Новикомбанк»).

Также в работе заседания приняли участие вице-президент СоюзМаш России Алексей Рахманов (президент «ОСК»), члены Бюро Лиги Сергей Сахненко (индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса) и Александр Туляков (советник генерального директора «Рособоронэкспорт»), Михаил Осыко (член Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ), Сергей Икрянников (заместитель директора Департамента бюджетного планирования и государственных программ Министерства экономического развития РФ).