В России создан типовой региональный закон о развитии креативного бизнеса, куда входит разработка ПО и видеоигр

Минэкономики подготовило образец регионально закона о развитии креативной индустрии. Указом Президента ее доля в ВВП страны должна вырасти, но тратиться на ее поддержку федеральный центр обязал субъекты Российской Федерации.



Типовой закон

Минэкономики совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР) подготовило содержащий типовые нормы модельный закон о развитии креативного бизнеса для регионов, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную в министерстве.

Подготовлен также проект модельного подзаконного акта, определяющего критерии отнесения физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам креативных индустрий, типовой порядок подтверждения этого статуса и ведения соответствующего реестра.

К креативному сектору относятся 50 видов деятельности по 16 направлениям, в том числе производство ПО и видеоигр, дизайн, арт-индустрия, медиа, СМИ, реклама, а также художественные промыслы, отдых и развлечения, мода, музыка, книжное дело и др.

В целях поддержки

Модельный закон, в частности предполагает определить конкретное ведомство, ответственное за креативный сектор и уточняет возможные финансовые региональные меры поддержки по семи направлениям — от предоставления безвозвратных субсидий и грантов, выдачи гарантий и поручительств по кредитам, до инвестиций в капитал и создания системы мер стимулирования негосударственной помощи.

freepik Российским регионам дали подсказку, как развивать креативную индустрию

Увеличение доли креативных (творческих) индустрий в экономике перечислено в качестве одного из показателей достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в Указе Президента России от 07.05.2024 г. № 309, как указано на президентском сайте.



По итогам 2024 г. доля «творческого» бизнеса в ВВП России составила 4,1% или 7,5 трлн руб., по данным Росстата. К 2030 г. власти рассчитывают увеличить ее до 6% за счет поддержки. Однако вопросы развития отрасли переданы на региональный уровень и сейчас только в 37 регионах приняты соответствующие законы.

Неравномерное развитие

В Минэкономики отмечают существующую на данный момент в стране неравномерность развития и поддержки креативной индустрии, 80% совокупной выручки которой сосредоточена в десяти регионах.

По словам замглавы Минэкономики Татьяны Илюшниковой, одной из главных целей ведомства было содействие регионам в развитии креативной экономики и «в формировании условий для ее более гармоничного развития». В ЦСР сказали, что предложенный документ сможет упростить задачу субъектам Российской Федерации и обеспечит единство подходов.

По данным исследования «СберАналитики», предоставленным CNews в сентябре 2024 г., зарплаты у представителей отрасли, например, по итогам I полугодия 2025 г. больше всего выросли в Приморском крае (+27,6%), Брянской области (+26,6%), Республике Коми (+24,4%), Тульской (+22,7%) и Свердловской (+22%) областях. Но получают больше всего специалисты в Москве (203,8 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (168 тыс.), Московской области (163,1 тыс.). Самые прибыльные сферы творческой деятельности — создание программного обеспечения (190,1 тыс. руб.), музыкальная индустрия (150,8 тыс.), дизайн (140,5 тыс.).