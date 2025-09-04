Креативный сектор бьет рекорды по зарплатам

Зарплаты в креативных индустриях динамично растут, а сам этот высокодоходный сегмент стимулирует предпринимательскую активность в стране. Как показало исследование «СберАналитики», средний доход специалистов творческих отраслей по итогам I полугодия 2025 г. достиг 132,3 тыс. руб. в месяц. Это на 16,3% выше, чем год назад, и на 38% выше среднероссийского показателя (96 тыс.). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Наибольший уровень доходов в креативных индустриях зафиксирован в Москве (203,8 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербурге (168 тыс.), Московской области (163,1 тыс.), Севастополе (139,8 тыс.) и Новосибирске (134,4 тыс.). За год больше всего зарплаты выросли в Приморском крае (+27,6%), Брянской области (+26,6%), Республике Коми (+24,4%), Тульской (+22,7%) и Свердловской (+22%) областях.

Самые прибыльные сферы творческой деятельности — создание программного обеспечения (190,1 тыс. руб.), музыкальная индустрия (150,8 тыс.), дизайн (140,5 тыс.), архитектура и урбанистика (135,7 тыс.), кино и анимация (116,3 тыс.). Заработная плата напрямую зависит от возраста сотрудников: работники 35–44 лет получают в среднем 160,1 тыс. руб. в месяц, а специалисты до 24 лет — 88,7 тыс.

Занятость женщин в этих сферах выше среднероссийской — 57%. Больше всего представительниц прекрасного пола работают в культурно-зрелищной индустрии (77,2%), моде (72,3%) и издательском деле (69,2%), гастрономии (66,9%) и дизайне (65,4%).

Важно, что 36,7% работников творческих профессий трудятся в малых и средних компаниях, что способствует развитию предпринимательства.

Параллельное исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития, проведенное среди владельцев малого бизнеса, помогло выявить их отношение к креативным индустриям. Оказалось, что только 30% респондентов знакомы с самим термином. Его ассоциируют преимущественно с творчеством и инновациями (38%), рекламой и маркетингом (17%), использованием современных технологий и искусственного интеллекта (13%). Вместе с тем каждый четвертый предприниматель (25%) относит свою деятельность к креативному сектору, причем женщины делают это чаще.

За прошедший год 71% бизнесменов выполняли творческие задачи — чаще всего такие, как создание визуального контента для продвижения (42%), оформление интерьеров офисов и торговых точек (32%), продвижение бренда в социальных сетях (32%), дизайн веб-сайта компании (26%), разработка рекламных кампаний (27%) и организация корпоративных мероприятий (17%). Основные трудности при решении подобных задач своими силами — высокие затраты (47%), недостаток собственных навыков и опыта (29%), непрофессионализм сотрудников (19%) и отсутствие свежих идей (6%).

Как показал опрос, большинство предпринимателей (57%) привлекают внештатных специалистов для решения творческих задач. Положительные эффекты от такого партнерства включают привлечение новых клиентов (25%), повышение репутации бренда (23%), улучшение маркетинговых показателей (18%) и внедрение инновационных решений (15%). 40% предпринимателей, имеющих опыт сотрудничества, планирует увеличить его частоту.

Исследование «СберАналитики» основано на платформе «Мониторинг экономики региона», использующей анонимизированные данные о потребительских привычках 111 млн клиентов и бизнес-показателях шести млн компаний. Методология дополнена сведениями из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет глубоко исследовать экономические процессы на региональном уровне и детально сегментировать рынок. Опрос предпринимателей проведен с 27 мая по 5 июня 2025 г. на репрезентативной выборке владельцев ООО или ИП.