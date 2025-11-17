Исследование Сбербанка, ФОМ и Минэкономразвития: 77% российских предпринимателей уже знакомы с ИИ, а каждый второй пробует применять его в бизнесе

Искусственный интеллект перестает быть для предпринимателей чем-то непонятным и далеким — теперь он начинает помогает решать реальные бизнес-задачи. Кроме того, современные технологии и инструменты позволяют повышать эффективность бизнеса и снижать издержки. Как показало исследование Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, 77% владельцев малого бизнеса знакомы с искусственным интеллектом, а каждый второй уже пробовал применять его в работе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Татьяна Илюшникова, замминистра экономического развития России: «Искусственный интеллект — это один из способов повысить производительность компаний, не требующий больших финансовых вложений. В нашей работе с МСП мы видим, что предприятия активно используют мультимодальные модели, облачные ИИ-платформы, компьютерное зрение. Данные нашего исследования «Прим» показывают, что ИИ помогает бизнесу в решении таких задач, как поиск информации (36%), написание текстов (29%), создание визуального контента (23%) и получение советов в сложных ситуациях (16%)».

Предприниматели чаще всего понимают под ИИ-ассистентами чат-боты банков и голосовых-помощников. 23% уже применяли их в работе. Основные задачи, которые решали с помощью ИИ-ассистентов: проведение банковских операций, создание контента, консультации по правовым вопросам, подготовка документов, анализ рынка и конкурентов, оценка целевой аудитории.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Многие предприниматели начинают работать с ИИ осторожно, но по мере накопления опыта — выбирая подходящие инструменты и осваивая навыки — используют его всё чаще. Ключевой результат, который отмечают респонденты, — экономия времени, и чем дольше и качественнее бизнес применяет технологии ИИ, тем сильнее выражен эффект. Треть предпринимателей, которые пока не используют ИИ, планируют начать в течение ближайшего года. Мы видим, что четверть предпринимателей активно следят за развитием технологий ИИ, еще 52% — интересуются от случая к случаю. ИИ действительно повышает эффективность и качество решений, сокращая рутину. Растет спрос на обучение и практические инструменты, и «Сбер» активно отвечает на этот запрос. В начале года мы представили ИИ-помощника для предпринимателей, созданного на базе собственной нейросетевой модели GigaChat. Сегодня он доступен 3,5 млн предпринимателей. Ассистент помогает анализировать продажи, автоматизировать процессы, создавать контент и даже запускать интернет-магазин за пять минут. Внутри уже работают специализированные ИИ-агенты — по открытию новых точек, участию в тендерах, планированию развития и обучению сотрудников. Это не абстрактное будущее — это уже реальная практика. Искусственный интеллект становится союзником, помогая предпринимателям принимать решения быстрее и увереннее развивать свой бизнес».

Предприниматели заинтересованы в поддержке при освоении и внедрении технологий. Основные запросы включают: помощь в выборе решений (30%), техническое сопровождение и внедрение (25%), обучение написанию промптов (24%), оценку рисков применения ИИ (17%), поиск специалистов для работы с ИИ (17%).

В основе отчета — ответы 803 владельцев ООО и ИП разного профиля со всей России и качественное исследование в четырёх фокус-группах. ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») — это совместный проект Сбербанка, фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития России. Каждый квартал исследование анализирует состояние малого бизнеса в стране, что помогает понять потребности предпринимателей и оценить эффективность мер поддержки.