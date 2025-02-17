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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сараков Амир



17.02.2025 SuperJob запустил компенсационные пакеты для работодателей 1
01.07.2024 SuperJob запустил платформу для абитуриентов и школьников 1
11.07.2023 Минэкономразвития России и SuperJob помогут бизнесу нанять стажеров 1
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сараков Амир и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7410 1
Samsung Electronics 10282 1
Superjob - Суперджоб 527 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 80 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1086 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2832 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7046 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3551 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5323 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4615 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 538 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3874 1
Шавкун Евгения 1 1
Илюшникова Татьяна 8 1
Сергунина Наталья 369 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2330 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
Экзамены 432 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1196 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9997 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5792 1
НКО - Некоммерческая организация 505 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
День молодёжи - 27 июня 901 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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