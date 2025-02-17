Сараков Амир
Сараков Амир и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7410 1
|Samsung Electronics 10282 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2518 1
|Шавкун Евгения 1 1
|Илюшникова Татьяна 8 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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