Москва создает для молодежи среду непрерывного развития

Правительство Москвы формирует для молодого поколения среду непрерывного развития. Она объединяет все ключевые направления такие, как система профориентации, начального творческого и профессионального образования, спортивной подготовки, а также программы по предпринимательству и перспективным специальностям, помощь в трудоустройстве и многое другое.

«Москва создает для молодежи среду непрерывного развития с самого детства. Человеческий капитал — вот самое ценное, что есть у любого мегаполиса. И дело не только в профессионализме и навыках. Большое значение имеет позитивное и современное мышление, открытость миру, непрерывное движение вперед. Даже самые прорывные технологии — в конце концов, результат труда талантливых людей. Главный источник развития города — именно люди», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Население Москвы, согласно официальным данным, — 12,5 миллиона человек. Около 3 млн из них — молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, а это примерно каждый четвертый, подчеркнула вице-мэр. В столице учатся более 900 тыс. студентов вузов и средних специальных учебных заведений.

Наталья Сергунина отметила, что город заботится о трудоустройстве молодежи. Так, в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ работает Центр развития карьеры. Профессиональные карьерные консультанты помогают всем желающим в вопросах поиска работы: рассказывают, как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование, как презентовать свои сильные стороны перед работодателями.

С 2017 г. правительством Москвы проводится добровольный квалификационный экзамен. Он позволяет начинающим специалистам проверить свои знания и найти хорошую работу или оплачиваемую стажировку. За четыре года (2017-2020 гг.) его сдали более 20 тыс. студентов. Лучшие из них получили предложения от крупных компаний (РЖД, «Яндекс», Сбербанк, ДОМ.РФ и других). Сегодня проект поддерживают более 300 вузов и почти 70 компаний.

Кроме того, по инициативе молодежи создана онлайн-платформа «ВРаботе». К ней подключились более 200 компаний-партнеров, а количество добавленных резюме превышает 3000.

Чтобы и дальше на равных конкурировать с мировыми мегаполисами-лидерами, Москва делает акцент на программах для реализации талантов еще со школы и даже раньше. Все ключевые элементы экосистемы личностного и профессионального развития сформированы. В нее входят детские технопарки и центры молодежного инновационного творчества, детские школы искусств и музыкальные школы, творческие центры, спортивные секции, библиотеки, разноплановые патриотические, волонтерские и образовательные проекты.

В столице насчитывается 140 детских школ искусств, это самая большая сеть дополнительного творческого образования в мире. С 2018 г. правительство Москвы реализует проект «Искусство — детям», в раках которого будут отремонтированы здания школ искусств общей площадью более 250 тыс. квадратных метров.

Еще одна уникальная возможность для подрастающего поколения — обучение в детских технопарках с юных лет. Их в городе уже 18. Дети могут выбрать интересное для себя направление из множества вариантов. Среди представленных областей — информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто- и авиаконструирование, естественные науки.

Обучение проходит в рамках интенсивных курсов и проектной работы, а также в формате лекций, мастер-классов, развивающих игр и квестов. Образовательные программы готовятся совместно с ведущими вузами и компаниями города. Партнерами технопарков выступают такие крупные организации, как «Яндекс», ОАК, Samsung и многие другие.

Начинающих предпринимателей приглашают на образовательную программу «Бизнес-уик-энд». Слушателям объясняют, как составить бизнес-план, привлечь клиентов, рассказывают о базовых финансовых и юридических аспектах предпринимательской деятельности. Проект запущен три года назад. С тех пор его участниками стали более 119 тыс. старшеклассников и студентов.

Москва активно помогает стартапам. Чаще всего их развивают именно молодые люди. Для стартаперов проводятся технологические конкурсы, акселерационные программы и хакатоны, вебинары и тренинги по созданию и масштабированию малого бизнеса. На портале Московского инновационного кластера i.moscow доступна информация обо всей инновационной инфраструктуре города, в том числе коворкингах, центрах коллективного пользования, технопарках, мерах поддержки технологического бизнеса.

В сфере молодежной политики в столице работает около 1500 некоммерческих организаций. В 2020 г. 43 таких НКО получили гранты мэра Москвы в номинации «Молодежь Москвы», их общая сумма составила 90 млн руб. Столичное правительство поддерживает как общественные проекты в этой сфере, так и инициативы самих молодежных сообществ. В частности, хорошие результаты показывает запущенная почти год назад при участии города платформа «ВРаботе». Она помогает студентам в трудоустройстве.

«Процесс трудоустройства максимально упрощен и проходит в онлайн-режиме. Свои вакансии предлагают 200 организаций, примерно треть из них — крупные российские и международные компании. Платформой пользуются студенты из 98 вузов», — сообщил руководитель проекта Амир Сараков.

Еще один проект — «Московский диалог» — объединяет молодежь в комьюнити единомышленников, где каждый развивает полезные на практике компетенции, будь то тайм-менеджмент или навыки публичных выступлений.

«В “Московском диалоге” участвуют 10 тыс. студентов из 30 вузов Москвы. Мы проводим встречи в формате диалога на равных с известными людьми — специалистами в своих областях. У нас есть “Школа дебатов” и другие форматы. Сейчас присоединиться к ним можно в онлайн-режиме», — рассказала лидер проекта Евгения Шавкун.