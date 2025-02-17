SuperJob запустил компенсационные пакеты для работодателей

SuperJob, онлайн-площадка по поиску работы, запустил новое направление. Теперь работодатели могут собрать индивидуальный компенсационный пакет для сотрудников, ориентируясь на потребности своих работников. Услуга доступна работодателям по всей России бесплатно сразу после регистрации на SuperJob.

По данным исследования SuperJob, число компаний, работающих над удержанием персонала, с 2011 г. выросло более чем в два раза. Причем, в связи с кадровым голодом, компании удерживают от увольнения буквально всех и каждого, тогда как 13 лет назад об этом чаще всего говорили в контексте ключевых сотрудников, ценных и «узких» специалистов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Учитывая запрос со стороны работодателей, SuperJob запустил компенсационные пакеты, которые работодатели могут собрать индивидуально под потребности своих сотрудников и учитывая особенности бизнеса (от скидок на фитнес и курсы по иностранным языкам до психологической поддержки).

Регистрируясь на SuperJob, работодатели по всей России получают бесплатный доступ к привилегиям от крупнейших партнеров по тем направлениям, которые наиболее важны для соискателей: «Корпоративное обучение», «Онлайн-библиотека», ДМС и здоровье, «Банки и финансовые услуги», «Командировки и логистика», «Доставка еды», «Сервисы HR».

Амир Сараков, вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob: «Мы уверены, что новое направление особенно актуально для представителей малого и среднего бизнеса, которые испытывают огромную потребность в кадрах, причем зачастую в высококвалифицированных специалистах. При этом их бюджеты на удержание персонала не сравнятся с крупнейшими российскими компаниями, это очевидно. Мы считаем крайне важным поддерживать частное предпринимательство и помогать компаниям конкурировать за кадры».

Уже сейчас работодателям доступны: ДМС за один рубль от «Ренессанс страхования»; счет для бизнеса за ноль рублей с бесплатным обслуживанием от «Альфа-Банка»; скидки на бронирование отелей от OneTwoTrip; скидки в каршеринге «СитиДрайв»; десятки других ценных предложений от крупнейших партнеров. В SuperJob планируют расширять программу новыми предложениями.