15 апреля 2021 года начнет свою работу международная конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация - 2021»

Уже завтра состоится международная онлайн-конференция «Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация – 2021», организованная АО «Гознак». Мероприятие пройдет в «Лотте Отель», Москва в смешанной форме – в онлайн- и офлайн-формате.

Открывать мероприятие будет заместитель министра финансов Российской Федерации, председатель совета директоров АО «Гознак» Алексей Моисеев.

Конфиденциальность – одна из ключевых проблем XXI века. Именно поэтому вопросы, связанные с применением технологий искусственного интеллекта в сфере защиты подлинности и идентификации, находятся в фокусе обсуждений ведущих экспертов рынка. Вопросам трансформации концепции доверия в современном обществе будет посвящена пленарная сессия конференции.

Среди ключевых подтвержденных спикеров мероприятия – Дэвид Роуэн (David Rowan), первый главный редактор журнала Wired UK, футурист, автор книг и публикаций. Эксперт представит доклад «Технологические мегатренды, которые невозможно игнорировать, и их влияние на трансформацию концепции доверия в современном обществе». Заслуженный вице-президент по аналитике Gartner Франк Буйтендийк (Frank Buytendijk) расскажет о вариантах развития технологий в докладе «Digitopia 2035: Три сценария развития цифрового общества по версии Gartner». Аркадий Трачук, генеральный директор АО «Гознак», поделится мнением о вызовах и новых подходах к формированию доверия в цифровой среде.

Специалисты АО «Гознак» представят практические и научные разработки в области цифровых решений. Также в рамках конференции состоится панельная дискуссия «ГИИС ДМДК — потребителю, бизнесу, государству». Ключевые вопросы обсуждения – эффекты от внедрения ГИИС ДМДК для потребителей товаров, представителей бизнеса и государства.

Подтверждено участие представителей федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений, таких, как Минфин России, Федеральная пробирная палата, Гохран России, Минздрав России, Казначейство России.