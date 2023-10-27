Российских ИТ-шников не берут в международные компании. За бортом остался каждый второй

Половина российских ИТ-специалистов в 2023 г. не смогли трудоустроиться в международные компании согласно исследованию Skyeng. 38% соискателей получили предложение о работе, но с зарплатой не выше $1 тыс.



Не берут в международные компании

Половина (49%) российских ИТ-специалистов в 2023 г. не смогли трудоустроиться в международные компании. Об этом написала «Газета.Ru», ссылаясь на результаты опроса компании Skyeng.

Основными причинами интереса к работе за рубежом респонденты назвали высокий уровень оплаты труда (43%), возможность жить за границей (25%), а также интересный опыт (22%).

Высокая конкуренция

Найти работу в зарубежных ИТ-компаниях сейчас не так просто. С начала 2023 г. работы лишились более 26 тыс. сотрудников ИТ-компаний по всему Земному шару, как писал CNews.

Первенство по числу уволенных в январе 2023 г. сотрудников мировой техносферы удерживают крупнейшие американские ИТ-корпорации. В их числе Amazon, Cisco, Google, HP, Intel и Salesforce. Все из них в 2022 г. под предлогом поддержки западных санкций поспешили отвернуться от России и россиян.

Фото: yanalya на Freepik Главной причиной поиска работы в иностранных компаниях 43% опрошенных российский ИТ-шников назвали «высокий уровень оплаты труда»

Для российских ИТ-специалистов это означает, что конкуренция обострилась до предела. Эксперты, опрошенные Forbes в феврале 2023 г., подтвердили, что даже опытным специалистам уровня middle или senior из России нужно закладывать до полугода на поиск работы в европейской или американской компании и еще несколько недель — на прохождение всех этапов собеседования и получения предложения о работе.

Хотя ситуация может меняться. В марте-мае 2023 г., например, исследователи «Нетологии» обнаружили высокий спрос на российских ИТ-специалисты в европейских странах. В Старом свете очень нуждались буквально в тысячах ИТ-шниках со знанием русского языка, и подавляющее большинство вакансий со столь необычным навыком в период антироссийских санкций вакансий было открыто в Польше.

Дело в деньгах?

Рост конкуренции приводит к повышенным требованиям к претендентам и снижению зарплат.

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Возможно, российским соискателям, которым не удалось трудоустроиться в иностранные компании, не понравился уровень предлагаемой заработной платы. Согласно исследованию Skyeng в 38% случаев российских ИТ-специалистов приглашали на позиции с зарплатой $1 тыс. и ниже. А ведь 43% из них искали работу за рубежом из-за «высокого уровня оплаты труда».

В то же время в России по данным «Хабр Карьера» средняя зарплата ИТ-специалистов в 2023 г. составила 165 тыс. руб. Плюс в России действует ряд мер поддержки как для ИТ-компаний, так и для их сотрудников: нулевая ставка по налогу на прибыль, отсрочка от армии, льготная ипотека и др.

