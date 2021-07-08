Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников

Перенастройка налоговой системы

Предложение Минфина по повышению порога льготного тарифа отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) может напрямую затронуть сотрудников ИТ-отрасли. О передаче ведомством бюджетной комиссии списка мер по повышению собираемости налогов, включающего, в том числе, предложение по увеличению страховых отчислений в ПФР, сообщило издание Forbes со ссылкой на копию документа и слова источника в одном из профильных ведомств.

Нынешние нормы страховых взносов подразумевают отчисление работодателем в ПФР 22% из зарплаты сотрудника до накопления суммы 1,465 млн руб. в отчетном году, после чего ставка снижается до льготного уровня 10%. Повышение порога накопления, предлагаемое Минфином, напрямую затронет многие отрасли с высококвалифицированными специалистами, зарплаты которых выше нынешнего уровня льготных страховых выплат (122 тыс. руб.), в том числе, ИТ-индустрию.

Так, по итогам анализа более 10 тыс. зарплат ИТ-работников во втором полугодии 2020 г., проведенного «Хабр карьера», медианная зарплата (уровень, выше и ниже которого получает доход одинаковое количество специалистов) по отрасли составляла 113 тыс. руб. по стране, увеличившись за полгода на 2,7%. В Москве медиана составила 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге 130 тыс. руб., в остальных регионах 88 тыс. руб. Таким образом, планируемое повышение порога льготного тарифа затронет большую часть ИТ-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге, а также значительную часть сотрудников ИТ из регионов.



Всего Минфином предложено девять мер налоговой донастройки, за счет которых, как писали «Ведомости», уже с 2022 г. предполагается нарастить объем собираемых в стране налогов на 400 млрд руб. Сейчас эти меры находятся на обсуждении в Правительстве России, а сама идея об увеличении сбора была озвучена на заседании бюджетной комиссии в июле 2021 г.

В список предложений Минфина, пишет Forbes, также включено повышение отчислений налога на имущество налогоплательщиков, владеющих совокупным имуществом ценой более 500 млн руб., удвоение платы за использование радиочастотного спектра, увеличение акцизов на алкоголь и сахаросодержащие напитки, а также дальнейшее снижение порога беспошлинной трансграничной торговли.

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В случае принятия властями предлагаемого Минфином увеличения предельной базы для расчета по страховым взносам в пенсионный фонд работодателям придется дольше отчислять страховые взносы по обычному тарифу, а не по льготному.

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До какого именно уровня предлагается увеличить нынешний уровень предельной базы в 1,465 млн руб., Forbes не уточняет, однако эта мера, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд руб. уже в 2022 г. и до 45 млрд руб. к 2024 г., отмечает издание.

По ныне действующему законодательству 22% от фонда оплаты труда и 10% свыше установленного лимита направляется в виде взносов в ПФР, 5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% в Фонд социального страхования (ФСС). Изменения, по мнению авторов предложений, позволят реализовать запрос на социальную справедливость.

Расширение налогооблагаемой базы для физических лиц по налогу на имущество, совокупная стоимость которого выше 500 млн руб., Минфин предлагает провести за счет увеличения ставки налога на имущество до 0,3%. За счет появления такой новой налоговой категории бюджет может получать дополнительно 50 млрд руб. в год, подсчитали в ведомстве.

Для сравнения: по действующему законодательству ставка 0,1% применяется к начислению налога на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозпостройки. Повышенная ставка 2% применяется для объектов с кадастровой стоимостью по отдельности не более 300 млн руб. Ставка 0,5% применяется для нежилых помещений, включая склады.

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Непосредственно физических лиц также может коснуться еще одно предложение Минфина по снижению порога беспошлинной торговли с ныне действующих 200 евро до 100 евро. Таким образом министерство рассчитывает ежегодно пополнять бюджет еще на 20 млрд руб.

Радиочастоты тоже подорожают

Список предложений Минфина по наращиванию доходов государственной казны также включает удвоение платы за использование радиочастотного спектра, пишет Forbes. Такие отчисления государству делают все компании, работающие в России с радиочастотным спектром, включая операторов связи, теле- и радиокомпании, РЖД и другие. Сотовые операторы не раскрывают объемы платежей за использование радиочастот в своих публичных отчетностях, пишет издание.

Ранее российские операторы связи просили власти ввести льготные тарифы за использование радиочастот, в том числе, для тех, кто внедряет связь поколения 5G, однако, как писал «Коммерсант», это вызвало критику со стороны Минфина. По расчетам Минфина, удвоение платы за радиочастоты может принести госбюджету дополнительно порядка 22 млрд руб. ежегодно.

Другие меры налоговой донастройки

В список предлагаемых Минфином мер также вошло предложение увеличить акцизы на алкоголь на 10% по сравнению с действующими ставками начиная с 2022 г. В 2021 г. власти уже повысили акциз на пиво крепче 8,6% на 4,9% (до 43 руб. за литр), на вино, фруктовые и ликерные вина на 3,2% до 32 руб. за литр. Помимо этого, также, предлагается ввести акцизные отчисления за сахаросодержащие напитки.

Всего за счет увеличения акцизов и введения новых планируется увеличить поступления бюджета на сумму порядка 100 млрд руб. в ближайшие три года, пишет Forbes.

В апреле 2021 г. CNews рассказал о планах введения в России так называемого «цифрового налога». Речь о поправках в налоговый кодекс, устанавливающих принципы налогообложения иностранных компаний в части доходов, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них.

По задумке авторов документа, принятие таких поправок уравняет условия ведения деятельности в России для отечественных и зарубежных интернет-компаний, а также обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет. С 2016 г. в России уже действует так называемый «налог на Google»: он обязывает иностранные интернет-компании платить внутри страны налоги за продажи цифровых товаров и услуг гражданам России.

Еще одна инициатива предлагает обязать иностранные юрлица выплачивать в бюджет России НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за российских блогеров с доходов от рекламы в их блогах. Аналогичным образом, иностранные юридические лица, привлекающие в дистанционном режиме для разработки программного обеспечения и баз данных российских разработчиков, должны будут уплачивать за них НДФЛ в бюджет России.