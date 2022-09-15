Зарплаты опытных ИТ-специалистов в России падают с катастрофической скоростью. Виноваты «джуны» и «миддлы»

Зарплаты российских ИТ-специалистов высокого уровня стремительно сокращаются. Работодатели перестали ценить их как сотрудников и предпочитают нанимать «джуниоров» и иногда «миддлов». И те, и другие требуют меньше денег за свою работу, плюс в России больше нет дефицита ИТ-специалистов именно благодаря «джунам» – специалистом начального уровня можно стать всего за месяц, пройдя обучение в режиме онлайн.

Опыт обесценивается

Российская ИТ-сфера столкнулась с резким падением зарплат старших специалистов («сеньоров»). Как пишет РБК, в августе 2022 г. они обрушились на пугающие 11% год к году.

Ситуация на рынке усугубляется тем, что падение зарплат опытных айтишников случилось впервые в 2022 г. – в течение оставшихся семи месяцев ежемесячные оклады специалистов очень быстро росли.

Но, даже несмотря на падение, зарплата подавляющего большинства российских ИТ-специалистов высокого уровня осталась на очень хорошем уровне по сравнению с другими специальностями. В среднем они получают 160 тыс. руб.

Одновременно с этим вырос и минимальный уровень предлагаемых «сеньорам» зарплат. По итогам августа 2022 г. нижняя планка находилась на 150 тыс. руб., что на 24% выше в сравнении с августом 2021 г. (данные «Хабр карьеры»).

Другие сервисы тоже фиксируют падение зарплат российских старших айтишников. По данным HeadHunter, по сравнению с мартом 2022 г. в августе 2022 г. медианная зарплата оказалась на уровне 60,5 тыс. руб. снижение составило 3,2%.

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При этом, если сравнивать с августом 2021 г., то спустя год медианная зарплата в целом по стране выросла на 7%, подсчитали аналитики HeadHunter. Они отметили также, что самыми высокими зарплаты «сеньоров» были в марте 2022 г. На этот месяц выпали и беспрецедентное падение курса рубля, и массовый отток айтишников за рубеж.

Кто виноват

Эксперты «Хабр карьеры» высказали предположение, что в снижении зарплат «сеньоров» виноваты «миддлы» – ИТ-специалисты среднего уровня. Российские компании стали чаще нанимать на работу именно их, меньше отдавая предпочтение айтишникам высокого уровня.

«джуны», они же «джуниоры» (специалисты с минимальным опытом или вовсе без такового) тоже внесли свою лепту в обесценивание труда «сеньоров». Получить базовое ИТ-образование и стать «джуном» теперь можно не выходя из дома, о чем говорит повсеместная реклама онлайн-курсов.

Это, по данным HeadHunter, вылилось в появление большого количества начинающих специалистов, ищущих работу. Их наплыв был зафиксирован в апреле 2022 г. Другими словами, если еще в марте 2022 г. российские работодатели спешили удержать «сеньоров» и даже «миддлов» от переезда в другую страну путем повышения зарплат, то уже спустя месяц необходимость в таком «спонсировании» отпала.

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Также в апреле 2022 г. по всей России значительно сократилось число открытых ИТ-вакансий. На фоне лавины новоиспеченных «джунов» конкуренция выросла, а зарплаты упали.

Прогнозы неутешительны

В последующие месяцы ситуация не очень изменилась. Например, в августе 2022 г. открытых ИТ-вакансий оказалось на четверть меньше, чем в январе 2022 г. – всего 114,6 тыс. При этом число соискателей за тот же период подскочило на 55% до 327 тыс.

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Безусловно, на это повлиял не только рост числа «джуниоров» – иностранные компании тоже внесли свою лепту, покинув российский рынок и «высвободив» штат. Некоторым повезло сразу перейти на новое место работы – например, часть сотрудников российских офисов Intel, IBM и Cisco теперь трудятся в штате компании Cloud, ранее известной как SberCloud.

В HeadHunter не спешат давать оптимистичные прогнозы относительно результатов 2022 г. «По итогам года мы впервые увидим прирост зарплат в ИТ в пределах или даже ниже инфляции. Напомню, что в предыдущие несколько лет прирост зарплат в ИТ всегда существенно опережал инфляцию», – сообщила изданию руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина.

Противоположное мнение

Весьма вероятно, что «джуниоры» не так уж и сильно повлияли на падение зарплат «сеньоров», как утверждают аналитики HeadHunter. В начале августа 2022 г. CNews писал, что российские работодатели крайне неохотно берут их на работу как раз по причине отсутствия у них опыта.

По данным Forbes, российские компании отдают предпочтение «миддлам» и, конечно, старшим специалистам, даже несмотря на то, что они требуют более высокую зарплату. Особенно настороженно работодатели относятся к специалистам без опыта, которых пачками «штампуют» онлайн-сервисы обучения. У многих из них нет профильного высшего ИТ-образования, но они тоже считаются «джунами», хотя за плечами у них лишь пара месяцев интернет-курсов, а иногда и вовсе пара интенсивов, которые длятся, как правило, около недели.