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ITFB Group Polina AI
УПОМИНАНИЯ
ITFB Group и организации, системы, технологии, персоны:
|ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 57 3
|OpenAI 272 1
|Цифра ГК 2484 1
|Huntlee - Хантли 2 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 265 1
|СалютДевайсы - GigaChat 255 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1207 1
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