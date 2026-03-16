ITFB Group создала единую платформу управления ИТ-ресурсами на базе BPMSoft

Компания ITFB Group создала комплексную платформу для управления ИТ-ресурсами и заказной разработкой на базе low-code платформы «BPMSoft Конструктор». Решение позволило объединить в одном цифровом контуре внутренних специалистов, внешних кандидатов и партнерские базы, что обеспечило масштабирование бизнеса: годовой объем обрабатываемых запросов вырос до 10 тыс., а время первичного подбора релевантного специалиста сократилось до пяти минут. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Предпосылкой к проекту послужил значительный рост спроса на технических специалистов. Ранее процессы поиска, отбора и управления заявками велись вручную с использованием разрозненных таблиц, что сдерживало развитие компании. Возникла необходимость в системе, способной автоматизировать весь цикл HR-процесса.

В качестве платформы была выбрана BPMSoft Конструктор, что позволило запустить минимально жизнеспособный продукт всего за месяц без необходимости программирования.

Созданная система вышла за рамки традиционной CRM, объединив функции управления партнерскими отношениями и управления ресурсами. В ней автоматизированы ключевые процессы, включая реестр заявок заказчиков с аналитикой, единый пул кандидатов, карту компетенций и грейдов, а также маршрутизацию подбора с отслеживанием всех этапов — от резюме до обратной связи по собеседованию. Платформа также обеспечивает расчет финансовой модели для оценки маржинальности каждого кейса, ведет видеоархив интервью и историю коммуникаций и интегрирована с BI-инструментами и системой учета рабочего времени.

Отдельным слоем автоматизации стала роботизация повторяющихся операций. Роботы взяли на себя задачи, ранее отнимавшие много времени у менеджеров и аналитиков: автоматическое преобразование резюме под требования конкретных заказчиков, рассылку списков доступных специалистов по маркетинговым каналам и партнерам, публикацию актуальных запросов во внешних чатах, а также мониторинг открытых вакансий на сайтах крупных компаний для проактивного реагирования.

На следующем этапе в платформу был интегрирован интеллектуальный ассистент рекрутера Polina AI — собственный продукт ITFB Group. HR-специалисты передают ему описание вакансии и массив резюме, ассистент анализирует процент соответствия кандидатов, после чего система автоматически рассчитывает финансовые показатели и распределяет специалистов по проектам с учетом прибыльности.

Результатом внедрения стало формирование кадрового резерва, превышающего 500 специалистов, из которых на проектах постоянно задействовано 200–300 человек. Около 500 находятся в актуальном резерве, готовые к оперативному выводу на задачи.

«Мы много лет занимаемся разработкой и внедрением систем класса CRM и BPM для внешних заказчиков — и этот проект мы реализовали для себя, применяя весь накопленный опыт. В результате появилась масштабная платформа, в которой объединились архитектурная зрелость, экспертиза в работе с BPMSoft и глубокое понимание бизнес-процессов в аутсорсинге и заказной разработке», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

«Мы рады, что наша low-code платформа «BPMSoft Конструктор» стала ключевым инструментом для ITFB Group в автоматизации процессов аутсорсинга. Благодаря гибкости и скорости внедрения, ITFB Group смогла не только оптимизировать внутренние процессы, но и создать инновационный AI-продукт, который открывает новые возможности для развития бизнеса. Это отличный пример того, как современные технологии могут трансформировать работу компании изнутри», — Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft.

В настоящее время команда ITFB Group продолжает развитие платформы: расширяется интеграция с партнерами, внедряется автоматизация закрытия месяца и документооборота с заказчиками. Проект ведется по продуктовой методологии с постоянной адаптацией под растущие потребности бизнеса.

