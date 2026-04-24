ИИ-помощник Microsoft начнет без спроса исправлять и переписывать документы пользователя

Обновленный Copilot от Microsoft будет не предлагать, в сразу вносить правки в документы Word, Excel и PowerPoint. Функция добавлена по умолчанию, хотя многие пользователи уже активно выражали свое недовольство этим ИИ-помощником.

Новая функция по умолчанию

Обновленная версия Copilot от Microsoft для Word, Excel и PowerPoint по умолчанию будет самостоятельно редактировать и даже переписывать создаваемые пользователем документы, корректировать электронные таблицы и слайды, пишет Register.

Microsoft предоставила Copilot право не предлагать правки, а сразу вносить их. «Теперь Copilot может выполнять действия от вашего имени в Word, Excel и PowerPoint», — заявили представители компании и заверили, что Copilot всегда можно отключить.

Можно ли доверять Copilot

Новая функция стала следующим шагом последовательной стратегии Microsoft, направленной на внедрение Copilot везде, где только возможно, несмотря на критику и протесты пользователей против навязывания своего ИИ.

Microsoft
ИИ-помощник Copilot, которого пользователи ненавидят, будет самостоятельно вносить правки в написанные ими документы

Корпорации даже пришлось несколько раз откладывать и приостанавливать внедрение автоматического подключения Copilot в Microsoft 365, как писало издание в марте 2026 г. Компания планировала простимулировать использование Copilot, однако из сообщений в социальных сетях стало ясно, что далеко не все пользователи этому рады.

Не все клиенты Microsoft готовы доверять ИИ-помощнику, тем более, что в условия использования Microsoft Copilot (версия от 24 октября 2025 г.) сами разработчики написали: «Copilot предназначен только для развлекательных целей. Он может совершать ошибки и работать не так, как задумано. Не полагайтесь на Copilot в качестве важного совета. Используйте Copilot на свой страх и риск».

Теперь Microsoft заявляет, что учла обратную связь от клиентов и сделала акцент на прозрачности и контроле, предоставляя возможность просматривать изменения и следить за тем, что делает Copilot. Кроме того, система может показывать, над чем ведется работа во время многоэтапного редактирования, занимающего более продолжительное время.

«Новый интерфейс по умолчанию уже оказывается более полезным в реальной работе», — добавили представители Microsoft.

Ненависть пользователей

С обманчивыми обещаниями Microsoft пользователи уже сталкивались совсем недавно. Еще 2024 г. стало известно, что обладатели Windows 11 ненавидят Copilot – он требует дополнительных системных ресурсов, и к тому же он теперь почти повсюду, даже там, где его меньше всего ожидаешь встретить. Например, его интегрировали даже в «Блокнот» — один из самых малофункциональных текстовых редакторов в мире. Пользователи массово качали стороннее ПО для отключения Copilot по всей системе, а настроенные более радикально просто уходили на другие платформы.

В начале 2026 г. ситуация сохранялась и топ-менеджеры Microsoft пообещали ощутимо сократить количество функций ОС, связанных с Copilot. Правда, в итоге решили просто переименовать их, чтобы пользователи как можно реже сталкивались с упоминанием Copilot при взаимодействии с системой.

После этого пользователи принялись ругать Microsoft на самых разных площадках и оставлять комментарии всюду, где у Microsoft нет власти удалить их. Они заявляли что Microsoft обвела их вокруг пальца, и что теперь они чувствую себя обманутыми. Они верили, что Microsoft уберет ненавистный многим Copilot из Windows, а в итоге получили лишь сомнительный «ребрендинг».

Анна Любавина

