Microsoft устроила обман века. Вопреки обещаниям она не удалит самую раздражающую функцию Windows, а только переименует

Microsoft нарушила данное пользователям обещание и не станет удалять из Windows 11 функции Copilot, которые многих раздражают. Она просто переименует их и этим ограничится, хотя в начале 2026 г. ее топ-менеджеры божились, что Copilot в Windows станет заметно меньше.

Удалить нельзя переименовать

Корпорация Microsoft не стала уничтожать ИИ-помощника Copilot в составе Windows 11, хотя клятвенно обещала существенно сократить его присутствие в этой системе. Вместо этого она просто переименовывает связанные с ним функции, чтобы пользователи как можно реже сталкивались с упоминанием Copilot при взаимодействии с системой.

Как сообщал CNews, пользователи Windows 11 ненавидят Copilot – он требует дополнительных системных ресурсов, и к тому же он теперь почти повсюду, даже там, где его меньше всего ожидаешь встретить. Например, его интегрировали даже в «Блокнот» – один из самых малофункциональных текстовых редакторов в мире.

Пользователи массово качают стороннее ПО для отключения Copilot по всей системе, а настроенные более радикально просто уходят на другие платформы. Что привело к быстрому падению популярности в мире. Видя это, топ-менеджеры Microsoft в начале 2026 г. пообещали ощутимо сократить количество функций ОС, связанных с Copilot, но в итоге решили лишь переименовать их, чтобы лишний раз не выводить пользователей из себя этим брендом.

Пахнет обманом

Neowin приводит в качестве примера все тот же «Блокнот». В самой последней на момент выхода материала тестовой сборке Windows 11 для участников программы Windows Insider раздел меню «Функции ИИ» в его настройках переименован в «Расширенные функции».

По мнению экспертов портала, подобного рода изменения указывают лишь на то, что Microsoft совершенно не собирается полностью отказываться от возможностей ИИ в Windows 11. По крайней мере, не в обозримой перспективе.

Пользователи не замедлили отреагировать на столь неочевидное решение Microsoft, и их реакция явно не добавила очков популярности ни самой софтверной корпорации, ни ее операционным системам. Пользователи откровенно жалуются, заявляя, что Microsoft попросту обвела их вокруг пальца, и что теперь они чувствую себя обманутыми. Они верили, что Microsoft уберет ненавистный многим Copilot из Windows, а в итоге получили лишь сомнительный «ребрендинг».

Пользователи не стесняются ругать Microsoft на самых разных площадках. Они оставляют комментарии всюду, где это уместно, и где у Microsoft нет власти, чтобы удалить их.

Кто же прав

Здесь стоит заметить, что Microsoft на деле никогда не заявляла о полном удалении Copilot из Windows 11. Ее представители говорили лишь о сокращении числа так называемых «точек входа», то есть функций, завязанных на Copilot.

Важно понимать, что Windows 11 – единственная пользовательская ОС Microsoft, которая сейчас продается и получает обновления. Также отметим, что Microsoft вкладывает крупные суммы в развитие и продвижение Copilot, который она презентовала почти пять лет назад, летом 2021 г. Поначалу это был лишь помощник программиста на GitHub (Microsoft купила этот сервис в 2018 г.), а в 2023 г. он стал частью всей экосистемы корпорации.

Нормально делай, нормально будет

По мнению специалистов Neowin, новый поток ненависти, обрушившийся на Microsoft, имеет вполне конкретное обоснование. Они полагают, что происходящее связано с внушительным разрывом между тем, чего на самом деле хотят пользователи, и тем, как Microsoft реагирует на их пожелания.

Совершенно очевидно, что большинству пользователей Windows совершенно не нужны микрофункции на базе искусственного интеллекта. Однако Microsoft не может полностью отказаться от ИИ в своей ОС – это может сделать ее последней гонке крупных технологических компаний. Поэтому, с точки зрения Microsoft, компромиссным решением является именно избавление Windows от бренда Copilot и постепенное внедрение в нее новых нейросетевых возможностей, которые в корпорации считают полезными и нужными.

По очень тонкому льду

В Neowin уверены, что прямо сейчас Microsoft находится меж двух огней. Ей нужно угодить и пользователям, которых раздражает все, что в той или иной степени связывает Windows и Copilot, и своим акционерам и инвесторам.

Как именно Microsoft будет соблюдать этот хрупкий баланс, сказать пока невозможно. Простого переименования ИИ-функций, судя по всему, оказалось недостаточно – это лишь взбесило пользователей.

Windows хоть и является самой популярной настольной ОС в мире, но сейчас она катится по наклонной. Согласно статистике StatCounter, ее доля глобального рынка десктопных ОС обрушилась с 71,68% в марте 2025 г. до 60,8% в марте 2026 г., и пока нет предпосылок для ее роста.

Даже в России, где Windows всегда была очень востребована, популярность этой ОС падает, хотя и не так стремительно. За с марта 2025 по март 2026 гг. ее доля уменьшилась с 87,38% до 84,16%. Альтернативы есть – это десятки дистрибутивов Linux, в том числе с интерфейсом в стиле Windows, и Apple macOS, которая перестала быть частью только премиум-ноутбуков с релизом в марте 2026 г. нового MacBook Neo за $600 (46,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 апреля 2026 г.).