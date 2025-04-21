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Тырнов Юлиан
|21.04.2025
|Интеграция ИИ-помощника Polina AI в систему Huntlee для подбора персонала 1
|20.01.2025
|В 2024 году почти четверть россиян смогли найти работу с помощью ИИ 1
Тырнов Юлиан и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3095 1
|Apple Siri - Голосовой помощник 401 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 658 1
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