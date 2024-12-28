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Talantix: тренды рынка труда, которые будут определять работу с персоналом в 2025 году

Дефицит кадров, зарплатная гонка и внедрение HR-автоматизации — так выглядят топ-3 тренда, которые будут влиять на поведение работодателей и кадровую политику компаний в 2025 г. Это выяснили аналитики кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке труда к концу уходящего года (на основе собственных опросов работодателей, аналитики по базе вакансий и анализа кейсов компаний-клиентов UTEAM и в 2024 г.). Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Дефицит кадров

Согласно оценкам Банка России, в 2024 г. обеспеченность предприятий работниками несколько раз обновила исторический минимум, а по данным hh.ru, на одну вакансию в среднем приходилось 3,5 активных резюме, что говорит о нехватке соискателей.

«Ограниченные трудовые ресурсы — это новая реальность, в которой российскому бизнесу придется жить в 2025 г. Потребность компаний в персонале остается высокой, но людей не становится больше — им просто неоткуда взяться. Многие соискатели не испытывают острой потребности в смене места работы, а потому очень тщательно выбирают поступающие предложения. Кроме того, население стареет: людей в возрасте 50-54 лет сегодня больше, чем 20-24-летних. Дефицит кадров оказал беспрецедентное влияние на HR-процессы — пожалуй, здесь побит рекорд как по скорости, так и по глубине трансформаций», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Но то, что является проблемой для работодателей, для соискателей открывает новые перспективы. Как отмечают в UTEAM, разнообразие вакансий позволяет людям делать более осознанный выбор при поиске работы, с учетом индивидуальных требований и интересов. По оценкам кадровой компании, сегодня более 80% кандидатов рассматривают сразу несколько предложений о работе и/или имеют контроффер от текущих работодателей. Распространение получил и переход из одной индустрии в другую: сразу 63% трудоустроенных россиян из тех, кто менял место работы в последние два года, сменили не только компанию, но и отрасль. Например, бухгалтер или маркетолог могли перейти из строительного бизнеса в производство.

Зарплатная гонка

Зарплата — это главный инструмент работодателей в борьбе за персонал. Как показал опрос Talantix, большинство компаний (65%) переманивают к себе чужих сотрудников, предлагая им более высокий уровень дохода.

По данным UTEAM, за неполные 12 месяцев 2024 г. средний уровень предлагаемых в России заработных плат поднялся на 20-25% и сегодня приближается к 80 тыс. руб. Подтверждает это и аналитика сайта hh.ru — в январе 2024 г. зарплатные предложения составляли 62 тыс. руб., а в ноябре 2024 г. — уже 74 тыс. руб.

«Наша практика показывает, что в 90% случаев кандидаты делают выбор в пользу более высокой заработной платы. Деньги здесь и сейчас играют главную роль, и это неудивительно — высокая инфляция подталкивает людей к такому решению. Чтобы оставаться конкурентоспособными при поиске персонала, в 2025 г/ работодателям необходимо поддерживать свое предложение на рыночном уровне», – сказала Ирина Антоненко, руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM.

При этом нельзя забывать и о заработной плате текущих сотрудников: уровень доходов является одним из ведущих аргументов с точки зрения удержания людей в компании. Регулярная индексация, по данным опроса UTEAM и Talantix, в 57% случаев способствует долгосрочному сотрудничеству. Кроме того, это может сыграть важную роль в контроффере, количество которых растет уже несколько лет.

Внедрение HR-автоматизации

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Сложный рынок труда и увеличение сроков найма подталкивают компании к внедрению новых цифровых инструментов для рекрутинга. Согласно анализу Talantix, в 2024 г. в 36% вакансий в сфере управления персоналом требовался навык работы с автоматизированными HR-системами. За последние три года спрос бизнеса на HR-специалистов с таким навыком вырос более чем в полтора раза.

«По нашим данным, более 60% компаний сталкиваются с проблемами при попытках внедрения цифровых решений для управления персоналом. Чаще всего это связано с недостатком экспертизы и отсутствием HR-Tech команд, способных возглавить цифровую трансформацию (77%). Некоторые руководители до сих пор рассматривают инвестиции в такие технологии как излишние расходы — и совершенно напрасно», — сказала Ирина Антоненко (UTEAM).

Без технологичных решений существенная часть рабочего времени рекрутеров уходит на неэффективные задачи. Более того — снижается скорость работы с резюме, из-за чего можно потерять ценного кандидата.

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Техника

«На дефицитном рынке труда эффективно нанимают те, кто быстрее — и в 2025 г. мы, вероятно, увидим большой разрыв между теми компаниями, которые уже внедрили HR-автоматизацию, и теми, кто еще думает. Ведь технологии как минимум на треть повышают производительность работы с персоналом, особенно в области поиска и отбора сотрудников — что критично важно при найме в сложившихся условиях. Помимо скорости, CRM-системы для подбора позволяют автоматизировать сбор, расчеты и визуализацию HR-аналитики — что прямо влияет на возможность выстроить эффективную стратегию найма», — отметила Марина Хадина (Talantix).

2025 г. имеет все шансы стать периодом глубокой трансформации HR-процессов в российском бизнесе. Сегодня уже нет сомнений в том, что работать с персоналом нужно по-новому, скрупулезно анализируя изменения на рынке труда и внедряя актуальные решения.

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