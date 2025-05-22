CRM-система Talantix от hh.ru представила решение для ускоренного поиска кандидатов из кадрового резерва

Сегодня, когда рынок труда сталкивается с острым дефицитом всего типа персонала и, в частности, в квалифицированных специалистах — особенно в ИТ, медицине и узконаправленных инженерных областях, — каждая минута рекрутера на вес золота. Традиционные методы работы с базой кандидатов требуют колоссальных временных затрат: чтобы проверить актуальность данных, нужно дозвониться до человека, уточнить его текущий опыт, внести правки вручную. А если кандидат не отвечает? Если его контакты устарели? В результате рекрутеры теряют драгоценное время, а компании рискуют упустить ценных специалистов конкурентам.

С Talantix эта проблема решается автоматически: база кандидатов всегда актуальна — резюме обновляются синхронно с hh.ru, без лишних звонков и ручного ввода; можно видеть карьерный рост кандидатов — кто-то сменил работу, повысил квалификацию или скорректировал зарплатные ожидания, — эта информация сразу отражается в системе. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Как эффект — сокращается время закрытия вакансий: не нужно тратить недели на поиск «свежих» кандидатов, когда можно вернуться к проверенным специалистам из базы, чьи данные уже обновлены.

По результатам исследования Talantix в 2024 г. большинство (75%) работодателей в России уже ведут собственную базу кандидатов. Эффективность такого HR-инструмента подтверждает статистика: некоторым компаниям с его помощью удается закрывать каждую третью новую вакансию, привлекая релевантных кандидатов без дополнительных инвестиций в поиск и найм.

«Наши клиенты отмечают, что после года работы с системой, до 20% закрытых вакансий занимают кандидаты из собственного кадрового резерва. Это не просто экономия времени — это стратегическое преимущество», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Быстрое реагирование — если открывается срочная позиция, у работодателя уже есть пул специалистов с актуальными данными. Долгосрочные отношения — даже если кандидат не подошел раньше, его новый опыт или навыки могут сделать его подходящим кандидатом на актуальную сейчас вакансию. Конкурентная возможность — пока другие рекрутеры вручную обновляют свои базы, рекрутеры с Talantix уже делают предложения перспективным кандидатам.

В Talantix этот процесс автоматизирован: поиск по Ф.И.О. или контактам обеспечивает моментальную выдачу точных совпадений; система ищет не только по резюме, но и по комментариям рекрутеров, что помогает быстрее возвращаться к важным диалогам. Комбинированный и булевый поиск позволяют точно формулировать запрос, исключать нерелевантные анкеты и находить нужного кандидата за один клик. Помимо этого, рекрутеру доступна история всей работы по кандидатам и вакансиям, удобная фильтрация по регионам и подразделениям, быстрый переход между карточками, а также единая база со всей коммуникацией и статусами без необходимости переключения между системами. Это не просто архив — это живой рабочий инструмент, который помогает держать подбор под контролем.

«Talantix превращает кадровый резерв в “живую” базу, которая работает на вас даже в условиях жесткого дефицита специалистов. Меньше рутины — больше эффективного найма», — сказала Марина Хадина.