CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока

CRM-система Talantiх — сервис HR-автоматизации из экосистемы Нh.ru — добавила новый инструмент, который позволит еще быстрее и технологичнее вести привлечение персонала в регионах Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Теперь у рекрутеров, которые работают над вакансиями в Talantix, появилась возможность моментально сохранять резюме кандидатов в CRM-систему с сайта объявлений FarPost.ru.

Новый инструмент особенно будет полезен для дальневосточных работодателей. А с учетом программы развития регионов Дальнего Востока эта функция пригодится для компаний, участвующих в реализации национальных проектов и привлекающих специалистов с локального рынка труда.

HR-менеджерам больше не нужно вручную скачивать анкеты соискателей с FarPost.ru. и тратить время, чтобы добавить их в общую базу — кнопка импорта резюме — собственное расширения CRM-системы Talantix для браузеров — справится с этой задачей за пару секунд.

Расширение работает во всех популярных в России браузерах: «Яндекс Браузер», Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. А установить его для более эффективной работы может каждый рекрутер, подключенный в этой роли в Talantix, прямо из интерфейса CRM-системы или из магазина расширений своего браузера.

Новый функционал доступен работодателям без ограничений и комиссий, если используется Talantix в тестовом режиме или уже оплачен годовой тариф, а на FarPost.ru приобретен пакет доступа к контактам соискателей.

Дальневосточные команды подбора оценят привлекательность этого инструмента: так, при добавлении резюме с FarPost.ru в Talantix контактные данные кандидата сохранятся в CRM-системе навсегда и не удаляются — даже есть пакет доступа на сайте объявлений закончился или же кандидат удалил резюме.

После сохранения резюме с FarPost.ru в Talantix HR-специалисты могут воспользоваться всеми практичными интеграциями CRM-системы.

Например, в один клик направить встроенную форму для получения согласия на обработку персональных данных кандидата, в формате одной ссылки из Talantix согласовать и получить обратную связь нанимающего руководителя, связаться с соискателем в любом мессенджере по указанному номеру телефона, отправить приглашение на интервью. Если собеседование — очное, вместе с письмом можно добавить вложением карту проезда, список документов, которые необходимо соискателю взять с собой на встречу. Все действия, история согласования, а также источник резюме автоматически сохранится в карточке кандидата CRM-системы. Дополнительное преимущество — резюме кандидата останется в базе Talantix, даже если кандидат удалит его с ресурса FarPost.ru.

Поскольку сбор данных для HR-аналитики автоматизирован в Talantix, то каждое резюме c FarPost.ru также будет размещено в аналитических отчетах CRM-системы: «Воронка кандидатов», «Источники кандидатов», «Сроки закрытия вакансий».

Это сократит время на сбор данных для HR-руководителя и рекрутеров и позволит руководству отследить эффективность этого канала при бюджетировании.

Вводить вручную данные нанимаемых кандидатов с FarPost.ru из CRM-системы Talantix в кадровые сервисы, программы учёта и адаптации персонала тоже не придётся. Благодаря API Talantix ИТ-специалисты компании-работодателя смогут просто настроить мгновенную и бесшовную передачу необходимой информации из Talantix в нужную программу, например, в кадровые системы — «1С», «БОСС-Кадровик», в BI-сервисы — PowerBI, FineBI, Tableau, в LMS- и прочие системы для HR — Edstein, HRlink, iSpring и другие.

«Представители дальневосточных компаний все больше уделяют внимание не только финансовым, но и операционным показателям бизнеса. Растут и требования к HR-направлению: повышение эффективности подбора персонала становится стратегической задачей. И это закономерно: с одной стороны, в этом регионе реализуется множество проектов, а вместе с ним открываются новые ниши для роста и развития бизнеса, но с другой — в дальневосточных регионах невысокая численность населения. CRM-система Talantix — технологический партнер для HR-команд в выполнении запросов бизнеса по найму персонала. И специально для дальневосточных рекрутеров мы добавили интеграцию с Farpost.ru, чтобы 100% кандидатов из всех каналов учитывались в единой воронке найма, а ежедневная работа была еще технологичнее и эффективнее», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

«Планы по развитию регионов Дальнего Востока впечатляют: уже сейчас стремительно строятся объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры. Вместе с ними развивается бизнес, предоставляющий услуги и сервисы. Всё это требует от HR-команд эффективного, а главное, быстрого подбора персонала. Возможность добавлять резюме соискателей из разных источников и вести работу с ними в одной рекрутинговой CRM-системе — технологичный и наиболее практичный подход к процессу подбора при текущем контексте развития Дальнего Востока и ситуации на рынке труда. А а с учетом множества инструментов Talantix для коммуникаций, оценки кандидатов и аналитики — дальневосточные HR-команды смогут не только облегчить свою ежедневную работу, но и демонстрировать высокую эффективность найма», — сказала Ксения Аверина, директор Нh.ru в ДФО.

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FarPost.ru — классифайд родом из Владивостока, на котором ежедневно размещаются объявления от частных лиц и компаний по различным тематикам: поиск работы и привлечение персонала, покупка и продажа различных товаров, автомобилей, недвижимости и многое другое. По данным аналитического сервиса Similarweb FarPost.ru входит в топ-200 популярных российских веб-ресурсов, на который приходится порядка 11,4 млн посещений в месяц.

Рекрутинговая CRM-система Talantix является частью экосистемы Нh.ru — аккредитованной ИТ-компании и входящей в реестр отечественного ПО. Пользователями Talantix являются компании — представители строительной, производственной, технологической, торговых и других сфер, — среди которых работодатели Дальнего Востока — например, аэровокзал «Южно-Сахалинск», Дальневосточный банк, — ежедневно использующие инструменты автоматизации процесса найма персонала и интеграции с популярными работными сервисами, мессенджерами.