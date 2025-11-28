Где и как работодатели хранят персональные данные соискателей и работников

Работодатели переходят на современные HRtech-решения, чтобы сократить рутину в работе рекрутеров и обеспечить сохранность информации. Так, уже 22% работодателей размещают персональные данные и резюме соискателей на собственных серверах, 21% — в своей CRM, 10% — в облачной CRM провайдера, выяснили аналитики CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) в рамках собственного исследования. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Опрос проводился с 5 по 10 ноября 2025 г. среди 117 российских работодателей.

«Несмотря на то, что 46% российских компаний пока продолжают хранить заинтересовавшие резюме по старинке на бумажных носителях, отчетливо начинает проявляться тренд на автоматизацию. Так, уже 52% работодателей в той или иной степени перешли на диджитал-решения и хранят персональные данные на собственных серверах или в CRM-системах. Технологичный подход упрощает работу рекрутера с резюме, а также обеспечивает безопасность и снижает вероятность утери данных», — сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

В целом работодатели стали строже относиться к вопросам хранения персональных данных. Так, за последний год 33% компаний усилили контроль за чувствительной информацией, 26% в принципе начали собирать согласия на обработку и хранение личных данных у соискателей, 26% — ограничили число сотрудников, имеющих доступ к подобным сведениям, 22% перенесли хранение на российские серверы в соответствии с законодательством. Небольшая часть отказалась от кадрового резерва (3%) или перешла на внешние CRM-решения (3%). При этом 21% ничего не меняли, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Однако само согласие на обработку персональных данных пока 61% рекрутеров запрашивают лично при общении с кандидатом, а 11% берут разрешение лишь у тех, кому готовы сделать предложение. Полностью автоматизирован этот процесс в 9% компаний.

«Несколько лет назад альтернативы не существовало, но сегодня даже небольшому бизнесу доступны удобные HRtech-решения. Автоматизация позволяет эффективно структурировать данные и обеспечить их защиту, снизить объем рутинных операций и освободить время рекрутера. Например, в Talantix предусмотрены инструменты, которые позволяют в один клик решить вопрос с согласием соискателей на обработку персональных данных. Если резме импортировано с hh.ru или с лендинга Talantix, отдельный запрос не нужен, так как необходимые документы уже есть. Если же резюме поступило из других источников, можно отправить сразу нескольким кандидатам стандартный запрос на обработку персональных данных и автоматически отслеживать статус. Сервис прошел независимую проверку на соответствие требованиям 152-ФЗ, что подтверждается Декларацией соответствия от 07 марта 2024 г. Это означает, что Talantix предоставляет технически и юридически корректные инструменты для работы с персональными данными», — сказала Марина Хадина.

В 2021 г. вступили в силу изменения в №152-ФЗ «О персональных данных», которые затронули, в том числе, рекрутмент. Работодателей обязали запрашивать у кандидатов согласие на обработку, хранение и распространение личной информации. С сентября 2025 г. очередные поправки в №152-ФЗ утвердили новые правила получения согласий на обработку персональных данных, а также административную ответственность, включая штрафы от 300 тыс. до 700 тыс. руб. для юрлиц и до 300 тыс. руб. для должностных лиц.