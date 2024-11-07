Рекрутеры чаще всего переманивают чужих сотрудников по требованию владельцев и гендиректоров компаний

На протяжении последних двух лет российский бизнес существует в условиях жесткого дефицита кадров — и далеко не все компании выбирают «сложный» путь для решения проблемы. Вместо того, чтобы вкладываться в текущий потенциал рынка труда, обучать молодое поколение и соискателей, готовых войти в новую профессию, работодатели начали активно переманивать чужих сотрудников. Как показал опрос облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru), прямой хантинг кандидатов практикуют 67% компаний, причем 78% из них признают, что делают это из-за нехватки людей на рынке труда. Опрос проводился в августе-сентябре 2024 г., участие приняли 176 компаний-работодателей, представленных на территории России. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

74% работодателей, которые переманивают людей из других компаний, делают это, потому что им нужен специалист определенной квалификации или с конкретным опытом. Такой подход особенно востребован, когда речь идет о рабочем персонале (73%), менеджерах по продажам (81%) и производственных специалистах (84%). Кстати, именно несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии стало наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года (32% от общего числа всех отказов).

«Это еще раз подтверждает, что многие компании сегодня по-прежнему не готовы обучать кандидатов-новичков и рассчитывают найти готовых специалистов. Даже на фоне дефицитного рынка труда далеко не все намерены трансформировать профиль подбора в своей HR-стратегии: снижать планку требований к нанимаемым людям и инвестировать в программы развития внутри компании, предлагая работу мотивированным, пусть и недостаточно квалифицированным соискателям. Хантинг на соседней заводской проходной кажется более простым и привлекательным способом, вот только решить так кадровый вопрос можно лишь в самой короткой перспективе», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Первая причина хантинга — поиск человека с конкретным опытом — в целом одинаково часто встречается и в малом и среднем бизнесе, и в крупных компаниях. В части прочих причин наблюдаются существенные различия в зависимости от штата работодателя.

Каждый десятый рекрутер (11%) сообщил, что прямой хантинг — это пожелание CEO компании или непосредственного заказчика подбора. Задачу переманить топовых сотрудников из другой компании чаще всего ставят собственники малого (13%) и среднего (15%) бизнеса, а CEO крупных работодателей прибегают к этому в единичных случаях.

В 6% случаев переманивание сотрудников связано с отсутствием ресурсов для обучения новичков. Крупный бизнес чаще других использует прямой хантинг, ссылаясь на то, что в компании нет возможности и ресурсов обучать и адаптировать нового сотрудника (12%), а вот малый и средний бизнес называли эту причину в два-три раза реже.

Кроме того, 3% работодателей признались, что у них просто так принято или так «исторически сложилось». Еще 3% таким способом пытаются ослабить компанию-конкурента.

«Переманивать готовых, состоявшихся специалистов из других компаний — не лучшая тактика, и дело не только в этичности подхода. За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. Особенно быстро сокращается численность людей в возрасте от 19 до 40 лет, которые максимально востребованы у работодателей. И пока нет предпосылок к тому, что ситуация с кадрами изменится в лучшую сторону. Сегодня в стране не хватает около 2 млн специалистов, а к 2030 г. эта цифра как минимум удвоится. В таких условиях следует избавляться от предрассудков и смело нанимать кандидатов с недостаточными навыками, но с очевидной мотивацией и перспективой роста, особенно если речь идет про рабочий персонал. Если уделить такому соискателю некоторое время, то компания получит хорошего и лояльного работника, который останется с вами на долгие годы и даже станет амбассадором вашего бренда работодателя на рынке труда», — отметила Марина Хадина.