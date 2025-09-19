Высокую конкуренцию за работу в рекрутменте будут выигрывать «цифровые» кандидаты

Аналитики российской платформы hh.ru выяснили, какая конкуренция сложилась за работу среди специалистов по подбору кадров, и какие требования предъявляют к ним работодатели в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С января по сентябрь 2025 г. в России было открыто более 33,7 тыс. вакансий для специалистов по подбору персонала. Традиционно самый высокий спрос на них сложился в крупнейших регионах – Москве (30% от всего объема вакансий), Санкт-Петербурге (11%), Московской области и Краснодарском крае (по 4/%). В топе-15 регионов с высокой потребностью в рекрутерах – Республика Татарстан, Свердловская область, Нижегородская область (по 3% вакансий). Ростовская область, Новосибирская область, Самарская область, Воронежская область, Республика Башкортостан, Челябинская область и Красноярский край (по 2%).

Конкуренция за работу среди рекрутеров за последние годы заметно увеличилась, и продолжает расти: в данный момент на одну вакансию в целом про России приходится 10,2 резюме потенциальных кандидатов, что выше комфортных для рынка труда значений (верхняя граница нормы – 7,9 резюме на вакансию). Более того, с начала 2025 г. этот показатель вырос еще на +2,3 п.п. (с 8,6 в январе 2025 г.). Среди российских регионов интерес к работе в рекрутменте значительно превосходит спрос в Кемеровской области (18,3), Ханты-Мансийском АО (16,8), Алтайском крае (15,9), Иркутской области (15,3), Оренбургская область (14,8). И нет ни одного региона России, где наблюдался бы дефицит данных специалистов.

При этом специалисты по поиску персонала, остаются наиболее востребованными в HR-сфере, на них приходится почти треть от всех вакансий в данном направлении (31%). А главный тренд, связанный с профессией, заключается в том, что от кандидатов все чаще ждут навыков владения цифровыми инструментами. Если год назад требования по работе в автоматизированных системах были в 37% вакансий для «эйчаров», то теперь – в 41%.

Причем, наибольшая доля вакансий с навыками автоматизации зафиксирована в технологичных и ресурсных отраслях, в частности, в энергетике, добывающей отрасли, металлургии и металлообработке.

«Автоматизация становится необходимым условием устойчивости HR-функции: она помогает компенсировать нехватку людей и выстраивать системные, предсказуемые и управляемые процессы – в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Среди цифровых навыков, которые работодатели чаще всего упоминают в вакансиях рекрутеров в 2025 г. – работа со специализированными CRM-системами для рекрутмента, различными конфигурациями платформы «1С», электронным документооборотом, также владение автоматизированными алгоритмами поиска кандидатов.

Медиана заработной платы, которую компании предлагают в этом году рекрутерам, составила 69 800 руб., и по сравнению с прошлым годом она выросла на 9%, или +5800 руб. Выше среднего готовы платить компании в Магаданской области (100 000 руб.), Москве (92 300 руб.), Московской области (80 100 руб.), Карачаево-Черкесской Республике, Камчатском крае и Сахалинской области (по 80 000 руб.), а также в Санкт-Петербурге (79 500 руб.).