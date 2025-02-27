Работодатели на треть чаще стали применять контроффер для удержания сотрудников

В 2024 г. доля отказов от нового трудоустройства по причине получения контроффера от текущего работодателя составила всего 1,9%, что на 0,5 п.п. ниже по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Несмотря на стабильный процентный показатель, в абсолютных цифрах наблюдается рост количества ситуаций, когда кандидаты предпочли альтернативное предложение от своего текущего работодателя: в 2024 г. было уже на 28% больше таких случаев, чем в 2023 г. Такой тренд выявили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

Подобная динамика роста абсолютных значений подчеркивает, что конкуренция за кандидатов среди работодателей становится все более ощутимой.

«Сегодня рынок труда переживает период высокой конкуренции бизнеса за кадры. Работодатели все чаще применяют практику контроффера, чтобы удержать ключевых сотрудников. Это разумный подход, поскольку поиск и адаптация нового специалиста требуют времени, финансовых затрат и не всегда гарантируют успех. Стратегически важно уделять внимание своим сотрудникам, выстраивать с ними долгосрочные отношения и создавать условия для их профессионального роста. Это не только снижает текучесть кадров, но и укрепляет репутацию компании как работодателя», – отметила Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

В 2024 г. наибольшая доля отказов от трудоустройства из-за встречных предложений зафиксирована среди мастеров-приемщиков – 8% от общего числа отказов в этой специализации. Далее идут координаторы отдела продаж, фармацевты-провизоры и медицинские представители, где доля отказов по причине контроффера составила 6%.

Часто получают контроффер и кандидаты на других позициях. В группу с долей 5% вошли такие профессии, как заведующие аптекой, автомойщики, дворники и кассиры-операционисты. Для торговых представителей, автослесарей, мастеров ногтевого сервиса и страховых агентов доля отказов от вакансий из-за предложения от текущего работодателя составила 4%. Агенты по недвижимости, токари и фрезеровщики, ассистенты врачей завершили топ-15 с показателем 3%.

Наиболее острая борьба за соискателей, сопровождающаяся отказами из-за контрофера, наблюдалась в отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, где доля таких отказов составила 5% от общего числа. Также значительная доля отказов по причине встречных предложений от текущего работодателя зафиксирована в секторе оптовой и розничной торговли; водоснабжения и утилизации отходов; а также обеспечения электрической энергией и газом – по 3% в каждом.

Чаще всего отказы по причине контроффера наблюдались в 2024 г. в Бурятии и Тюменской области – по 8% от всех отказов в этих регионах было связано с встречными предложениями на текущем месте работы. В Псковской области этот показатель составил 6%, а в Ярославской области – 5%. Более низкие доли отказов из-за контроффера зафиксированы в Красноярском крае, Приморском крае и Республике Марий Эл – по 4%.

В 2024 г. основные причины отказов от трудоустройства включали недостаток квалификации и навыков кандидатов, гостинг и несоответствие условий работы ожиданиям соискателей. При этом на 28% чаще соискатели отказывались от новой работы именно из-за контроффера текущего работодателя, что подчеркивает растущую конкуренцию за кадры. Анализ причин отказов от трудоустройства помогает работодателям адаптировать условия труда и HR-стратегии к рыночным требованиям, снижая текучесть кадров и повышая эффективность найма. Это позволяет компаниям быстрее реагировать на изменения и укреплять репутацию привлекательного работодателя.