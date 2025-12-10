Talantix представляет рынка аналитику, которая позволяет оценить процесс и результат работы рекрутеров

Talantix – CRM-система для управления процессом подбора от hh.ru – представляет комплексное аналитическое решение, которое позволяет оценить не только активность, но и результативную эффективность рекрутеров. Это стало возможным благодаря обновлению в продукте и появлению двух новых отчетов «Результат работы» и «Процесс работы». Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Не только воронка, но и результат

В то время как большинство систем фокусируются только на анализе воронки подбора (отклики, приглашения, собеседования), Talantix отвечает на ключевой бизнес-вопрос: «Какие действия рекрутера приводят к найму успешных сотрудников?» и позволяет спрогнозировать выполнение плана по закрытию вакансий.

Talantix автоматически формирует отчеты «Результат работы» и «Процесс работы», которые включают такие ключевые метрики, как: план и факт закрытия вакансий; среднее время закрытия вакансий; доля вакансий, закрытых в срок, и число просроченных вакансий; сколько кандидатов нанято за выбранный период; общее количество вакансий в работе и количество вакансий, закрепленных за каждым рекрутером; число кандидатов, находящихся в процессе подбора; соотношение методов работы: отклики vs холодный поиск; действия рекрутеров для достижения целей подбора; ключевые результаты: количество проведенных собеседований, направленных оферов и успешных выходов кандидатов.

«Talantix решил системную проблему: аналитика в подборе недоступна тем, кто в ней больше всего нуждается. Для компаний разработка подобных дашбордов требует больших инвестиций, что недоступно для большей части бизнеса в стране. А в текущих экономических реалиях современная аналитика найма становится инструментом выживания. Каждый просроченный день поиска кандидата — прямые финансовые потери. Наше решение радикально упрощает доступ к данным, экономя ресурсы и затраты клиентов. Фактически мы демократизировали данные и создали новый отраслевой стандарт аналитики для подбора, не улучшили, а переизобрели ее. Вместо нагромождения графиков — ключевые KPI подбора на одной странице. Теперь любой руководитель без помощи аналитиков и программистов за 30 секунд может получить ответ на главный вопрос: «Команда выполняет план или нет?». Отмечу, что с самого начала мы привлекли к проекту ведущего эксперта страны по аналитике подбора — Галину Дейнекину (руководитель HR-аналитики в МГИМО и ВШЭ, ex-Nordgold, Юнилевер). А также провели множество интервью с руководителями подбора компаний из разных сегментов и направлений бизнеса. Это гарантирует, что наш подход строится на глубоком понимании реальных KPI и процессов бизнеса», — сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Глубокая аналитика подбора на основе данных

Помимо оценки эффективности работы рекрутеров, Talantix предоставляет детальную аналитику воронки подбора: общая конверсия воронки; конверсии на каждом этапе воронки и по каждой вакансии; количество кандидатов в воронке и детализация по кандидатам на каждом этапе; конверсии по источникам; средний срок найма; время нахождения кандидатов на каждом этапе воронки; причины отказов и их доли.

С помощью этих данных рекрутер может: определить, какие источники работают лучше для каждой позиции и отказаться от неэффективных – оптимизировать расходы; выявить этапы, на которых кандидаты «застревают», и предпринять меры для ускорения работы по вакансии; увидеть, где теряется больше всего кандидатов, проанализировать причины отказов; пересмотреть условия по частым причинам отказов — уточнить требования к вакансии, отказаться от тестового задания или показать менеджеру, сколько компания теряет из-за задержки с обратной связью; спрогнозировать сроки закрытия вакансий.

В итоге руководитель подбора может улучшить конверсию воронки, ускорить закрытие вакансий, исключить разбор откликов из неэффективных источников и сэкономить бюджет компании.