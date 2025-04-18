Три дня на ответ: эксперты Talantix выяснили, как долго работодатель готов ждать решение соискателя

Прежде чем потерять интерес к соискателю, российские работодатели готовы пытаться выйти с ним на связь в течение двух-трех дней. Это выяснилось в ходе исследования Talantix, облачной CRM-системы для рекрутинга (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru). Опрос проходил с 7 по 31 марта 2025 г. среди 665 российских работодателей. Половина опрошенных (50%) готовы ждать именно столько, перед тем как начать рассматривать кого-то другого. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

В то же время четверть (25%) дают кандидату до недели на это решение, а 13% считают достаточным всего один день. И только 9% готовы ждать ответа до момента закрытия вакансии. Такие результаты еще раз подтверждают: скорость коммуникации становится одним из ключевых факторов в процессе подбора персонала.

Предпочтения кандидатов в общении зависят не только от способа связи, но и от их профессиональной и региональной принадлежности. Так, 26% работодателей отметили, что так называемые «белые воротнички» (офисные специалисты) чаще отвечают на сообщения, чем на звонки. В то же время 22% респондентов считают, что «синие воротнички» (рабочие специальности) охотнее принимают звонки, чем читают сообщения. Что касается региональной специфики, то 25% опрошенных уверены, что жители крупных городов предпочитают сообщения, а 19% полагают, что в малых городах кандидаты чаще выбирают звонки.

«Дефицит кадров вынуждает работодателей становиться все более гибкими и подстраиваться под ожидания кандидатов. Причем это касается не только скорости отклика, но и каналов связи. Если раньше звонок считался основным инструментом рекрутеров, то сейчас важно учитывать, что разные категории кандидатов предпочитают разные способы общения. Умение быстро адаптироваться к этим изменениям – залог успешного найма», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Эти данные показывают, насколько важно учитывать индивидуальные предпочтения соискателей, чтобы наладить с ними эффективное взаимодействие. Быстрая реакция, подходящий способ связи и внимание к деталям помогают не только привлекать кандидатов, но и удерживать их интерес к вакансии.

При этом стоит помнить, что если предложение в рынке, многие кандидаты не заставят ждать своего решения. Успешный рекрутинг – двусторонний процесс, где не только работодатели должны адаптироваться к запросам соискателей, но и соискатели – проявлять активность и готовность к диалогу. Конечный успех всегда зависит от взаимопонимания и вовлеченности обеих сторон.