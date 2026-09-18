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GlowByte Soft помогла Ucell перейти с Apache Superset на FineBI

GlowByte Soft (входит в группу компаний GlowByte) обеспечила ООО «COSCOM» (торговая марка Ucell, Узбекистан) миграцию с Apache Superset на платформу бизнес-аналитики FineBI. Сотрудничество началось в июне 2024 г., когда COSCOM обратилась в GlowByte Soft с задачей найти замену Apache Superset. К сентябрю 2026 г. проект прошел три поставки лицензий и перерос в формат долгосрочной партнерской поддержки. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Эксперты GlowByte провели комплексный аудит рынка и представили заказчику детальный разбор ведущих платформ. Основным критерием отбора для COSCOM стала функциональная преемственность с Apache Superset.

В ходе технического демо специалисты GlowByte подтвердили, что FineBI закрывает ключевые для заказчика задачи: сложную аналитику с поддержкой расчетов на уровне детализации данных (LOD-выражений) и табличных вычислений (Table Calculations), работу с геоданными – построение карт с детальной разбивкой и расчетами, а также производительность за счет бесшовной интеграции с OracleSQL, PostgreSQL и Hive. FineBI был выбран как решение, практически полностью покрывающее функциональность Apache Superset и дополнительно предлагающее гибкое управление ролевыми моделями и рабочими пространствами.

С июня 2024 г. по июнь 2025 г. команды готовились к внедрению: провели технические сессии по архитектурному планированию BI-сервера, сайзингу (расчету необходимых аппаратных ресурсов) требований для обеспечения целевого времени отклика системы и интеграционному тестированию с разными источниками данных. В июне 2025 г. состоялась первая поставка – COSCOM получила лицензии FineBI и полностью проработанный план развертывания с учетом специфики своего ИТ-ландшафта. Проект сопровождался в режиме «единого окна»: для оперативного решения вопросов заказчику были доступны консультанты, аналитики и специалисты поддержки GlowByte Soft в общем канале коммуникаций.

В ноябре 2025 г. последовала вторая поставка лицензий FineBI. В марте 2026 г. система столкнулась с критическим инцидентом: аномальный рост объема хранимых данных – файлов формата Visio (vsd) привел к дефициту дискового пространства. Специалисты GlowByte Soft локализовали причину (сбой в механизме очистки версий данных) и оперативно восстановили работоспособность BI-сервера, настроив политики хранения версий и очистку временных директорий. Эта задача находилась вне стандартного покрытия вендорского соглашения об уровне обслуживания (SLA). Успешное преодоление технических вызовов укрепило доверие между компаниями.

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Увидев ценность решения для бизнеса, COSCOM приняла решение о значительном расширении числа лицензий: в сентябре 2026 г. прошла третья поставка, в рамках которой объем лицензий FineBI был существенно увеличен, а сотрудничество перешло в формат долгосрочной партнерской поддержки – эксперты GlowByte Soft теперь обеспечивают непрерывное сопровождение системы. Сейчас COSCOM вместе с GlowByte Soft готовится к миграции с FineBI v6.1 на новейшую версию v7.0 – переходу на более высокую производительность и более гибкие инструменты работы с данными.

«Нам нужно было не просто заменить привычный стек, а найти решение, которое обеспечит бесшовную работу с данными без потери качества аналитики. Мы сравнили FineBI с другими лидерами рынка, и решение оказалось самым сбалансированным: богатый набор визуализаций, гибкое управление доступами и привычная логика работы с данными. Экспертиза GlowByte на каждом этапе выбора и миграции стала для нас надежной опорой – и сегодня это уже не разовый проект, а партнерство, которое продолжает расти вместе с нашими задачами», – сказал Анатолий Михайлин, руководитель управления данными, ООО «COSCOM».

«Выбор BI-инструмента – это только половина дела. Важно, чтобы платформа «взлетела» в инфраструктуре заказчика. С июня 2024 по июнь 2025 г. мы плотно вели взаимодействие, чтобы не просто подобрать замену Apache Superset, а выстроить надежный фундамент для аналитики. Мы высоко ценим доверие, которое оказала нам компания COSCOM, и рады, что смогли доказать надежность решения даже в нестандартных ситуациях – сотрудничество выросло от разовой поставки лицензий до долгосрочного партнерства», – сказал Роман Прохоров, старший менеджер по продажам решений BI, GlowByte.

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