GlowByte Soft помогла Ucell перейти с Apache Superset на FineBI

GlowByte Soft (входит в группу компаний GlowByte) обеспечила ООО «COSCOM» (торговая марка Ucell, Узбекистан) миграцию с Apache Superset на платформу бизнес-аналитики FineBI. Сотрудничество началось в июне 2024 г., когда COSCOM обратилась в GlowByte Soft с задачей найти замену Apache Superset. К сентябрю 2026 г. проект прошел три поставки лицензий и перерос в формат долгосрочной партнерской поддержки. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Эксперты GlowByte провели комплексный аудит рынка и представили заказчику детальный разбор ведущих платформ. Основным критерием отбора для COSCOM стала функциональная преемственность с Apache Superset.

В ходе технического демо специалисты GlowByte подтвердили, что FineBI закрывает ключевые для заказчика задачи: сложную аналитику с поддержкой расчетов на уровне детализации данных (LOD-выражений) и табличных вычислений (Table Calculations), работу с геоданными – построение карт с детальной разбивкой и расчетами, а также производительность за счет бесшовной интеграции с OracleSQL, PostgreSQL и Hive. FineBI был выбран как решение, практически полностью покрывающее функциональность Apache Superset и дополнительно предлагающее гибкое управление ролевыми моделями и рабочими пространствами.

С июня 2024 г. по июнь 2025 г. команды готовились к внедрению: провели технические сессии по архитектурному планированию BI-сервера, сайзингу (расчету необходимых аппаратных ресурсов) требований для обеспечения целевого времени отклика системы и интеграционному тестированию с разными источниками данных. В июне 2025 г. состоялась первая поставка – COSCOM получила лицензии FineBI и полностью проработанный план развертывания с учетом специфики своего ИТ-ландшафта. Проект сопровождался в режиме «единого окна»: для оперативного решения вопросов заказчику были доступны консультанты, аналитики и специалисты поддержки GlowByte Soft в общем канале коммуникаций.

В ноябре 2025 г. последовала вторая поставка лицензий FineBI. В марте 2026 г. система столкнулась с критическим инцидентом: аномальный рост объема хранимых данных – файлов формата Visio (vsd) привел к дефициту дискового пространства. Специалисты GlowByte Soft локализовали причину (сбой в механизме очистки версий данных) и оперативно восстановили работоспособность BI-сервера, настроив политики хранения версий и очистку временных директорий. Эта задача находилась вне стандартного покрытия вендорского соглашения об уровне обслуживания (SLA). Успешное преодоление технических вызовов укрепило доверие между компаниями.

Увидев ценность решения для бизнеса, COSCOM приняла решение о значительном расширении числа лицензий: в сентябре 2026 г. прошла третья поставка, в рамках которой объем лицензий FineBI был существенно увеличен, а сотрудничество перешло в формат долгосрочной партнерской поддержки – эксперты GlowByte Soft теперь обеспечивают непрерывное сопровождение системы. Сейчас COSCOM вместе с GlowByte Soft готовится к миграции с FineBI v6.1 на новейшую версию v7.0 – переходу на более высокую производительность и более гибкие инструменты работы с данными.

«Нам нужно было не просто заменить привычный стек, а найти решение, которое обеспечит бесшовную работу с данными без потери качества аналитики. Мы сравнили FineBI с другими лидерами рынка, и решение оказалось самым сбалансированным: богатый набор визуализаций, гибкое управление доступами и привычная логика работы с данными. Экспертиза GlowByte на каждом этапе выбора и миграции стала для нас надежной опорой – и сегодня это уже не разовый проект, а партнерство, которое продолжает расти вместе с нашими задачами», – сказал Анатолий Михайлин, руководитель управления данными, ООО «COSCOM».

«Выбор BI-инструмента – это только половина дела. Важно, чтобы платформа «взлетела» в инфраструктуре заказчика. С июня 2024 по июнь 2025 г. мы плотно вели взаимодействие, чтобы не просто подобрать замену Apache Superset, а выстроить надежный фундамент для аналитики. Мы высоко ценим доверие, которое оказала нам компания COSCOM, и рады, что смогли доказать надежность решения даже в нестандартных ситуациях – сотрудничество выросло от разовой поставки лицензий до долгосрочного партнерства», – сказал Роман Прохоров, старший менеджер по продажам решений BI, GlowByte.