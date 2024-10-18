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CRM-система Talantix поможет собирать отклики с сайта, реферальной программы и через чат-ботов в единой воронке: возможности API Talantix 3.0

В CRM-системе Talantix — сервисе HR-автоматизации от hh.ru — появились новые возможности для организации технологичного процесса найма. Теперь API Talantix — инструмент CRM-системы — позволяет автоматизировать работу на верхних этапах воронки подбора и передавать резюме кандидатов в CRM-систему, если они участвуют в реферальной программе, совершили отклик на сайте компании или в диалоге с виртуальным помощником. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Теперь при помощи API Talantix 3.0 компании-работодатели могут настроить интеграцию рекрутинговой CRM-системы от hh.ru с сайтами, карьерными лендингами и страницами реферальной программы компании, а также чат-ботами в мессенджерах и популярных соцсетях.

Соискатели хотят работать в тех компаниях, чей продукт нравится и совпадает по ценностям. Поэтому заодно с совершением своих обычных покупок или с изучением ассортимента просматривают на сайте и открытые вакансии. В то же время сами сотрудники нередко готовы рекомендовать открытые позиции своим близким и друзьям, участвуя в реферальной программе. Растет и доля применения виртуальных помощников на разных этапах воронки подбора: в топ-6 трудозатратных ежедневных задач рекрутеров на первом месте — дозвоны до кандидатов (60%), поэтому тренд на применение чат-ботов оправдан.

Теперь команды подбора при настроенной интеграции по API Talantix 3.0 смогут принимать отклики кандидатов различными способами — через сайты или виртуальных помощников — сразу в CRM-системе и собирать их в единой воронке в считаные минуты — вручную ничего не придется переносить.

Перед запуском такого приема откликов не обязательно публиковать объявление на джоб-сервисах: достаточно завести вакансию в Talantix, при настройке интеграции указать ее для получения резюме и задать будущие источники кандидатов для подсчета HR-аналитики.

API Talantix 3.0 доступен для всех существующих пользователей CRM-системы, а также для новых пользователей в тарифе «Оптимальный».

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API Talantix — это программный интерфейс, с помощью которого ИТ-специалисты компаний-работодателей могут настроить нужные интеграции для передачи и обмена данными между CRM-системой Talantix и используемыми корпоративными ИТ-решениями.

Первая версия API Talantix позволила компаниям-работодателям настраивать передачу информации из Talantix в нужную программу: например, в кадровые системы — «1С», «БОСС-Кадровик», в BI-сервисы — Power BI, FineBI, Tableau, в LMS- и прочие системы для HR — Edstein, HRlink, iSpring и др.

API Talantix 2.0 расширила возможности обмена данными и позволила настраивать моментальную передачу заявок на подбор из кадровых и внутренних систем учета — из «», «БОСС-Кадровик», Jira, «Битрикс24» и других — сразу в CRM-систему Talantix.

Помимо вышеперечисленного, API Talantix 3.0 позволяет настраивать интеграции для работы на верхних этапах воронки подбора и передавать резюме кандидатов в CRM-систему, если они совершили отклик на сайте компании или в диалоге с виртуальным помощником.

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