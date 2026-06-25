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Терн ГК ТернЮниверс Терн Юниверс BI-платформа

Терн ГК - ТернЮниверс - Терн Юниверс - BI-платформа
 

"Аналитические решения BI в рамках перехода на отечественное ПО" Эдуард Федечкин, Эксперт по системам бизнес-аналитики, Терн, данные 2023 года

 

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 Postgres Professional и «Терн Юниверс» объединяют экспертизу для развития отечественных дата-офисов 2
16.03.2026 Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
27.09.2023 Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 2

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Терн ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Терн ГК - Tern Group 82 9
9679 5
SAP SE 5626 4
Oracle Corporation 7100 4
Microsoft Corporation 25851 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 91 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 117 2
Broadcom - VMware 2621 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3156 2
Telegram Group 2983 2
Diasoft - Диасофт 1171 2
Salesforce 501 2
Flant - Флант 225 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 2
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 16 1
Концепт Разработка - Concept Software 6 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 1
Ростелеком - TData - ТДата 73 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 152 1
Слайдер Презентации 13 1
CoWork - Коворкинг Платформ 22 1
Motivity 2 1
Ростелеком 11025 1
МегаФон 10902 1
Yandex - Яндекс 9332 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 262 1
Intel Corporation 12862 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Softline - Софтлайн 3787 1
VK - Mail.ru Group 3612 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
SAS Institute 1086 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 442 1
Red Hat 1380 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 992 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Selectel - Селектел 554 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 365 3
Фора Банк 86 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 329 2
Альфа-Капитал УК 161 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 2
Кофемания 85 2
Скопинфарм 7 1
Росхим - Русский водород 12 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2987 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 198 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 352 1
Совкомбанк ПАО 319 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 300 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 631 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 84 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Восток-Сервис ГК 57 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 1
Uber 365 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5741 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5793 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2087 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2893 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Челябинской области 78 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 2
Apache Software Foundation - ASF 232 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5714 9
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 6
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 6
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 3
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