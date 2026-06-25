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Терн ГК ТернЮниверс Терн Юниверс BI-платформа
"Аналитические решения BI в рамках перехода на отечественное ПО" Эдуард Федечкин, Эксперт по системам бизнес-аналитики, Терн, данные 2023 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Терн ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 2
|Apache Software Foundation - ASF 232 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
|Федечкин Эдуард 58 8
|Панченко Иван 199 2
|Галкин Николай 141 2
|Воробьев Александр 42 2
|Лежнев Федор 49 2
|Лозовая Екатерина 8 2
|Тульчинский Станислав 94 2
|Гребеник Геннадий 68 2
|Крутько Иван 28 1
|Аникин Дмитрий 69 1
|Сельдемиров Александр 56 1
|Чекмарев Анатолий 23 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 23 1
|Строгий Максим 16 1
|Бурченко Евгений 33 1
|Жуйков Вячеслав 5 1
|Балдин Даниил 5 1
|Горская Татьяна 3 1
|Петелин Николай 7 1
|Желтухин Вадим 74 1
|Щербинко Тимур 12 1
|Логейко Дмитрий 1 1
|Сорока Тарас 5 1
|Буровцев Сергей 2 1
|Трушков Роман 7 1
|Юринская Ольга 3 1
|Горошко Евгений 3 1
|Лавриков Илья 10 1
|Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
|Вандышев Дмитрий 3 1
|Гаврин Дмитрий 4 1
|Куракина Анастасия 3 1
|Пильщиков Александр 4 1
|Руденко Антон 7 1
|Данилова Алина 2 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Дедов Анатолий 4 1
|Квятковский Илья 2 1
|Федоров Константин 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.