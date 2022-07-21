Navicon начинает внедрять систему аналитики Fine BI

Системный интегратор и разработчик Navicon и китайский вендор аналитических решений FanRuan заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Клиенты Navicon получат доступ к флагманским продуктам: FineBI и FineReport. Интерфейс и функциональность BI-экосистемы FanRuan аналогичны популярному решению Tableau — миграция с западных продуктов будет быстрой и почти незаметной для пользователей. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Navicon будет внедрять в российских компаниях два флагманских продукта FanRuan: self-service систему бизнес-аналитики FineBI и систему отчетности FineReport. В BI-экосистеме FanRuan пользователи могут использовать встроенные инструменты обработки и анализа данных, управления загрузкой и трансформацией данных, отчетности и визуализации.

С помощью продуктов FanRuan любой пользователь, вне зависимости от уровня своих технических навыков, может создавать аналитические отчеты в различных разрезах. Предусмотрено три исходных режима оформления отчетов: общий, агрегированный отчет и панель мониторинга. Для каждого из них созданы шаблоны проектирования — подготовка занимает считанные минуты. Можно настроить шаблоны и формы ввода, а также автоматическое обновление данных.

Кроме того, предусмотрен большой набор визуализаций: так, экосистема FanRuan предоставляет 19 категорий и более 50 стилей диаграмм HTML5, в том числе динамических и с 3D-эффектами. Пользователи могут настраивать визуализации под себя: проводить интерактивный анализ, выделять и подсвечивать важные результаты, форматировать их по условию, а также использовать тепловые и географические карты для решения любых своих аналитических задач.

BI-экосистема FanRuan поддерживает интеграции с различными базами данных и корпоративными системами. Пользователь может комбинировать для анализа данные из нескольких источников. Таким образом, благодаря аналитическим продуктам FanRuan можно создать в компании единую версию правды. А для того, чтобы различные филиалы или департаменты могли совместно использовать экосистему, в ней предусмотрена система иерархического контроля доступа к данным. Есть возможность гибко задавать права пользователей по группам и на уровне строк данных. Таким образом, пользователи будут работать с только доступными им результатами.

«Решения Fine BI и Fine Report по интерфейсу и функциональности очень похожи на линейку Tableau Software. Благодаря этому возможен быстрый переход на новый продукт с сохранением привычных для пользователей инструментов работы. Система идеально подходит компаниям с небольшими объемами данных, не требующими серьезных трансформаций. Поэтому мы ожидаем стремительного роста ее популярности среди наших клиентов из сегмента среднего бизнеса», — сказала Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon.

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«Navicon обладает многолетним опытом внедрения и развития систем корпоративной бизнес-аналитики, S&OP, планирования и отчетности в компаниях разного масштаба и отраслевой принадлежности. Мы рассчитываем, что объединение нашего продукта и экспертизы системного интегратора позволит достичь совершенно нового уровня управления данными и их визуализации в российском бизнесе», — комментирует Lewis Chou, Business development director, international sales в компании FanRuan.

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Navicon – участник рынка BI, CRM, ERP. Компания выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий.