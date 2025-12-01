Разделы

Подозрительные объявления о продаже авто теперь можно выявить через сервис «Автокод»

Пользователи «Автокода» по ссылке с одной доски объявлений получают объявления на других досках. Это позволяет сравнить цены и получить больше информации. Об этом CNews сообщили представители «Автокода».

«Вы сразу увидите, где еще размещен этот автомобиль, сможете сравнить описания, фото и цены продавцов, – сказал директор департамента массовых продаж компании SpectrumData Артем Асонов. – Поиск авто по ссылке позволяет определить реальную стоимость автомобиля и избежать подозрительных объявлений».

Найти все объявления по ссылке в «Автокоде» можно в разделе «Поиск авто» на сайте и в мобильном приложении.

Сервис покажет все дубли объявлений о продаже автомобиля на «Авито», «Дроме», «Автокод Объявлениях», «Авто.ру» и «Юле». Также пользователи увидят независимую аналитику по рынку: насколько данная цена выше или ниже других предложений по этой модели авто.

В сервисе «Автокод» сразу можно проверить автомобиль с пробегом. Полный комплексный отчет покажет историю ДТП и степень возможных повреждений, скрутку пробега, работу в такси, залоги, ограничения ГИБДД, неоплаченные штрафы и другую критически важную информацию.

Воспользоваться поиском авто по ссылке можно бесплатно после покупки полного отчета «Автокода».

