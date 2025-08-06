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160 млрд рублей в год — столько теряют российские креаторы из-за неправомерного использования их контента

По оценке Copydefend, в России сейчас около 2,8 млн авторов, работающих в визуальных и текстовых форматах — от фотографий и иллюстраций до интерфейсов и обучающих макетов. К 2030 г. эта цифра может вырасти до пяти–шести млн креаторов, что при средней частоте нарушений (1,8 случая на автора в год, по данным совместного исследования Copydefend, Bang Bang Education и XYZ) приведет к объему до 11 млн потенциальных правонарушений ежегодно. Об этом CNews сообщили представители Copydefend.

«Если не предпринимать дополнительных мер — таких как поддержка авторов, расширение судебной практики, создание публичных цифровых реестров, — масштабы проблемы будут расти. А это прямые и косвенные потери как для креативной индустрии, так и для экономики в целом», — сказал генеральный директор legaltech-сервиса Copydefend Кирилл Кнауб.

Он также уточнил, что реальный ущерб от интернет-пиратства в сфере авторских прав может превышать 100 млрд руб. в год уже сегодня. В оценку включены не только фильмы и музыка, но также тексты, фотографии, курсы, иллюстрации, любительские видео и макеты. При этом размер компенсации варьируется в зависимости от объекта — от любительской фотографии до художественного фильма.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев подтвердил, что проблема носит системный характер и особенно остро проявляется в e-commerce-среде — на маркетплейсах и платформах, где визуальный контент массово используется без должного контроля источников.

«Закон 2013 г. ориентирован на блокировку торрент-трекеров, но не охватывает платформенную экономику. А рост судебных пошлин делает защиту прав непропорционально дорогой для малого бизнеса и фрилансеров», — отметил эксперт.

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CNews Analytics

Он также подчеркнул необходимость комплексного подхода: «Требуется не точечное “пожаротушение”, а многоуровневое регулирование, которое позволит совместить интересы авторов, бизнеса и государства».

Совместное исследование Copydefend, Bang Bang Education и XYZ подтверждает: ключевыми инструментами противодействия пиратству должны стать цифровые технологии защиты контента, правовая грамотность авторов и развитие культуры уважения к интеллектуальному труду.

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