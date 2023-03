Любимый хакерами язык программирования впервые ворвался в топ-10 и стремится к первому месту. Python в опасности

Язык программирования Go корпорации Google впервые в истории вошел в десятку самых популярных в мире. Во многом это стало возможным благодаря хакерам, которые в последние годы все чаще используют его для защиты своих вредоносов от антивирусов.

Язык Google нужен всем

Язык программирования Go, он же Golang, созданный Google и облюбованный киберпреступниками, вошел в топ-10 самых популярных языков программирования в мире. Это следует из отчета компании Tiobe за март 2023 г. Компания сравнивает актуальные данные с показателями годичной давности

Согласно статистике, Go занял 10 строчку в рейтинге Tiobe, и это наилучший его результат за 14 лет своего существования – Google выпустила его в 2009 г. Наихудшим было 122 место в мае 2015 г.

Годом ранее Golang находился на 13 месте в списке. Подняться выше ему удалось, в том числе, на фоне снижения популярности Assembler, упавшего с девятой на 11 позицию. С 11 на 16 место переместился язык R, а с 12 на 13 – Delphi/Object Pascal.

Дальнейшие перспективы

Прорвавшись в топ-10, Golang столкнулся с очень серьезной конкуренцией, и его путь наверх, даже к топ-5, едва ли будет легким. За последний год в этом списке почти нет значимых изменений, разве что Assembler выбыл из перечня.

Впереди у Golang еще девять очень серьезных соперников

Пока что у Go есть реальный шанс сместить PHP, который, несмотря на очень высокие зарплаты пишущих на нем программистов, сместился с восьмого места на девятое. Тем временем SQL, наоборот, очутился на восьмом месте против 10 годом ранее.

Оставшиеся семь языков программирования сохранили свои места, хотя популярность Visual Basic (шестое место) постепенно падает. Топ-3 – это Java, C и пока непревзойденный лидер – Python.

Шанс есть

Результаты марта 2023 г. в общем и достижения Golang в частности весьма показательны, даже на фоне «незыблемости» первой пятерки участников рейтинга. В последние месяцы список Tiobe несколько раз радикально менялся, и тоже не без участия Go.

Например, в декабре 2022 г. Golang поднялся с 19 места на 12, что оказалось почти рекордом на тот момент. Впереди по темпам роста популярности был лишь Matlab, променявший 20 строчку на 14.

Фото: © tonodiaz/ Фотобанк FreePik Сейчас основное преимущество Go - в его экзотичности. Но по мере роста популярности среди программистов экзотики в нем будет все меньше

Но еще более важное изменение произошло в тот период в топ-5 рейтинга. Как сообщал CNews, за все время его существования, с 2001 г., Java впервые выбыл из первой тройки. На четвертое место его сместил C++, за все эти годы ни разу покинувший топ-5.

Нужна помощь хакеров

Из всего вышесказанного следует, что Go располагает очень хорошими шансами на попадание в первую пятерку рейтинга Tiobe, раз уж там происходят такие метаморфозы. Все будет зависеть от того, насколько активно его будут использовать программисты и те, кому он так понравился, то есть киберпреступники.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников Цифровизация

Но последние проявляют неподдельный интерес к творению Google вовсе не из желания обучиться чему-то новому. С его помощью они хотят надежно защитить вредоносное ПО от обнаружения антивирусами.

Например, хакеры могут написать загрузчик на Go, внутри они прячут вредоносное ПО, созданное с использованием более распространенного языка. На Go также пишутся так называемые дропперы (droppers – англ.), использующиеся для декодирования, загрузки и установки вредоносного ПО.

Все идет к тому, что Go, вероятно, будет еще чаще использоваться злоумышленниками. Уже появлялись и шифровальщики-вымогатели, использующие Go для шифрования основного вредоносного модуля. Эксперты в кибербезопасности регулярно обнаруживают вредоносные программы на Go, причем любых разновидностей и атакующие любые операционные системы.

Еще более новый язык

Неизвестно, осведомлена ли Google об особом интересе киберпреступников к Golang. Она продолжает развивать этот язык, который со временем может составить конкуренцию представителям топ-5 рейтинга Tiobe, и попутно работает над еще одним.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

Новый проект Google носит название Carbon. И если Go является самобытным, то Carbon явно создавался с оглядкой на C++. Эти языки имеют почти одинаковые синтаксисы.

Более того, Google открыто позиционирует Carbon одновременно и как замену, и как преемника C++. С Golang ничего подобного не было.

Carbon намного младше Golang. Как сообщал CNews, его премьера состоялась летом 2022 г.